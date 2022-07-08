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Случаи покушений на первых лиц государства в мире в 2001-2021 годах

Случаи покушений на первых лиц государства в мире в 2001-2021 годах - РИА Новости, 08.07.2022

Случаи покушений на первых лиц государства в мире в 2001-2021 годах

было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии (2006-2007, 2012-2020) Синдзо Абэ в японском городе Нара во время его уличного выступления. Он был... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T10:57

2022-07-08T10:57

2022-07-08T11:51

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8 июля 2022 года было совершено нападение на бывшего премьер-министра Японии (2006-2007, 2012-2020) Синдзо Абэ в японском городе Нара во время его уличного выступления. Он был увезен с места инцидента без сознания, он не подавал признаков жизни. 20 июля 2021 года стало известно, что на временного президента республики Мали Ассими Гоита напали во время молитв по случаю Курбан-байрама в столичной Большой мечети двое вооруженных людей, у одного из которых был нож. Лидер Мали не пострадал. Ночью 7 июля 2021 года на резиденцию главы Гаити напали неизвестные. Президент Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Также пострадала первая леди. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 – граждане Колумбии, арестованы 23 человека. 9 октября 2020 года на экс-президента Киргизии (2011-2017) Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. По его машине стреляли боевыми патронами, политик не пострадал. 9 марта 2020 года автоколонна, в которой премьер-министр Судана Абдалла Хамдок ехал на работу, подверглась нападению. На пути следования кортежа сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. Премьер-министр не пострадал, легкие ранения получил лишь один из его сопровождавших. 17 октября 2018 года было совершено покушение на президента Гаити Жовенеля Моиза в городе Пон-Руж в ходе мероприятий, приуроченных к 212-й годовщине гибели Жан-Жака Дессалина – основателя независимого гаитянского государства и его первого правителя под именем император Жак I. В момент возложения цветов к мемориалу национального героя нападавшие открыли огонь по президенту. Глава государства не пострадал. 4 августа 2018 года было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Инцидент произошел во время парада, приуроченного к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. Покушение было совершено несколькими летательными аппаратами со взрывчаткой. В результате семь военнослужащих получили ранения. Глава государства не пострадал. 23 июня 2018 года взрыв произошел на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Глава государства не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. Число пострадавших достигло 49 человек. В ночь с 15 на 16 июля 2016 года, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции.28 сентября 2015 года было совершено покушение на президента Мальдивских островов Абдуллу Ямина во время его возвращения из Саудовской Аравии после совершения хаджа. На его катере произошел взрыв, когда он достиг столицы государства – города Мале. Супруга президента и его помощник получили легкие травмы, они были госпитализированы. 26 мая 2015 года неизвестные вооруженные люди совершили покушение на премьер-министра Ливии Абдаллу ат-Тани. После того, как ливийский премьер покинул заседание парламента, вооруженные люди открыли по его машине огонь. Премьер-министр не пострадал, один из его охранников был ранен. 29 апреля 2013 года покушение было совершено на премьер-министра Сирии Ваиля аль-Хальки в центре Дамаска. В результате взрыва, раздавшегося во время проезда кортежа премьер-министра Сирии Ваиля аль-Хальки, погибли десять человек, 13 получили ранения. Среди погибших – личный охранник аль-Хальки, сам премьер не пострадал. 2 октября 2012 года охрана финского премьера Юрки Катайнена предотвратила покушение на него. Инцидент произошел в городе Турку во время предвыборного мероприятия. Мужчина, вооруженный ножом, подошел к премьер-министру, после чего выхватил нож, но тут же уронил его. После этого охранники премьера задержали правонарушителя. В ходе происшествия глава кабинета министров не пострадал. 22 февраля 2012 года на президента Абхазии Александра Анкваба было совершено покушение в районе города Гудаута. Неизвестные подорвали фугас, а затем обстреляли президентский кортеж из автоматического оружия. Александр Анкваб не пострадал. На месте погиб один из охранников, второй офицер охраны скончался позже в больнице. 28 ноября 2011 года заминированный автомобиль взорвался на парковке у здания парламента в центре Багдада. При взрыве погибли два человека, один из депутатов получил ранения. Взрыв был попыткой покушения на премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, когда он должен был прибыть на заседание парламента. На момент взрыва премьер-министр еще не подъехал к зданию парламента. 20 сентября 2022 года два террориста-смертника взорвали себя в доме экс-президента Афганистана (1992-2001) Бурхануддин а Раббани в Кабуле, убив его самого. Ответственность за эту акцию взяли на себя афганские талибы. 3 июня 2011 года было совершено покушение на президента Йемена Али Абдаллу Салеха. Вооруженные люди обстреляли мечеть, находящуюся в непосредственной близости от президентского дворца в Сане. Президент Йемена получил ранение осколком шрапнели на несколько сантиметров ниже сердца, а также ожоги груди и лица второй степени. Ранения также получили премьер-министр, вице-премьер, председатель парламента и несколько политиков, пришедших на традиционную пятничную молитву. Четверо военнослужащих президентской гвардии погибли. 3 марта 2011 года стало известно, что было организовано покушение на президента Мадагаскара Андри Радзуэлина. Во время движения кортежа президента под его автомобилем сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Автомобиль, в котором ехал глава островного государства, несмотря на взрыв, смог продолжить движение и благополучно доехал до резиденции Радзуэлина. 4 августа 2010 года совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Как сообщил ливанский телеканал "Аль-Арабия", неизвестный бросил бомбу в президентский кортеж, после чего был задержан. По информации "Аль-Арабия", одна бомба попала в автомобиль с журналистами, которые сопровождали кортеж. Покушение было совершено в городе Хамадан. Ахмадинежад не пострадал, он произнес запланированную речь, которую транслировало государственное телевидение. 27 апреля 2008 года в Кабуле во время военного парада было совершено покушение на президента Афганистана Хамида Карзая. Были убитые и раненые. Президент не пострадал. Ответственность за террористический акт взяло на себя Движение талибов (* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего. 10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил гранату в сторону сцены, на которой находились президенты США и Грузии. Граната не взорвалась. Решением Тбилисского городского суда 11 января 2006 года Арутюнян был признан виновным в попытке покушения на президентов Грузии и США Михаила Саакашвили и Джорджа Буша и приговорен к бессрочному тюремному заключению. В марте 2007 года спецслужбы Колумбии заявляли о том, что располагают информацией о готовящемся покушении на Джорджа Буша в ходе его визита в эту страну. Также в марте 2007 года военная прокуратура Иордании объявила о раскрытии заговора с целью покушения на президента США Джорджа Буша в ходе его визита в королевство в ноябре 2006 года. В мае 2008 года Иорданский суд государственной безопасности приговорил трех подданных королевства к 15 годам лишения свободы за подготовку покушения на президента США. В июне 2007 года болгарские спецслужбы сообщали о планировавшемся покушении на американского президента в ходе его визита в болгарскую столицу. В 2004 году на президента Афганистана Хамида Карзая было совершено несколько покушений. 25 апреля в городе Кандагар сотрудники полиции арестовали человека, который собирался бросить взрывное устройство в машину Карзая, когда его кортеж должен был проезжать мимо. Сотрудники служб безопасности успели задержать злоумышленника за несколько минут до появления кортежа. 29 июля в Кабуле был предотвращен серьезный теракт, который по мнению специалистов был направлен против Карзая. Полицейские обнаружили в городе два приготовленных к подрыву взрывных устройства общей мощностью около 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства предназначались для кортежа главы государства, который должен был направиться из МВД в министерство общественных работ, чтобы возложить цветы в том месте, где ровно два года назад был убит один из ближайших сподвижников Карзая – Адбул Кадир. 16 сентября в городе Гардезе, столице провинции Пактия, был обстрелян вертолет Карзая. В рамках своей предвыборной кампании Хамид Карзай на военном вертолете прилетел в Гардез, чтобы открыть там новую дорогу. В момент приземления вертолета по нему была выпущена ракета, которая пролетела над толпой и школой и разорвалась около жилого дома, в 300 метрах от места посадки вертолета, не причинив никаких разрушений. Охрана Карзая приняла решение не садиться, и вертолет улетел в Кабул. 12 марта 2003 года в Белграде у дома правительства был смертельно ранен двумя выстрелами из снайперской винтовки премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. Он был срочно доставлен в белградский Центр скорой помощи, где скончался вскоре после проведенной операции. Сербскими службами безопасности были арестованы стрелявший в премьера бывший сотрудник управления по специальным операциям органов госбезопасности Союзной Республики Югославии Звездан Йованович, а также несколько соучастников убийства из числа главарей так называемого "Земунского клана" – одной из крупнейших преступных группировок на Балканах. Судебный процесс над причастными к убийству Джинджича лицами начался 22 декабря 2003 года и продолжался более трех лет – до мая 2007 года. В организации и осуществлении убийства премьер-министра обвинялись 12 человек, которые были приговорены в общей сложности к 378 годам лишения свободы. Несколько приговоренных ранее работали в спецслужбах бывшей Югославии.5 сентября 2002 года на президента Афганистана Хамида Карзая было совершено покушение. Наемный убийца Абдул Рахман, принятый всего за неделю до покушения в охрану губернатора провинции Кандагар, выпустил по автомобилю президента, выезжавшему из резиденции губернатора, четыре пули из пистолета. Президент Афганистана не пострадал, а губернатор получил легкое ранение в шею. 1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей был его старший сын и наследник престола Дипендра. Погибли король Бирендра, королева Ашварья, их младший сын, дочь и еще пять членов королевской семьи. После покушения Дипендра выстрелил в себя и скончался через три дня. 16 января 2001 года в результате покушения погиб президент Демократической Республики Конго (ДРК) Лоран-Дезире Кабила. Согласно противоречивым свидетельствам, один из охранников Кабилы застрелил его в упор, в собственном кабинете в президентском дворце. После этого убийца сам был застрелен на месте другими охранниками. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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