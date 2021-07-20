https://ria.ru/20210720/mali-1742016973.html

СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

СМИ: на временного президента Мали совершили покушение - РИА Новости, 20.07.2021

СМИ: на временного президента Мали совершили покушение

На временного президента Мали Ассими Гоиту напали в Бамако, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:06

2021-07-20T13:06

2021-07-20T14:49

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в мире

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На временного президента Мали Ассими Гоиту напали в Бамако, передает агентство Франс Пресс.По последним данным, в нападении участвовали двое вооруженных людей, у одного из которых был нож. Как передает журналист агентства, ставший свидетелем произошедшего, это случилось во время молитв по случаю Курбан-байрама в столичной Большой мечети.Лидера Мали увели с места происшествия, он, по всей видимости, не пострадал, отмечает Франс Пресс.Окружение президента квалифицирует нападение как покушение на убийство.В августе прошлого года военные устроили в Мали мятеж, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил правительство и парламент. Временным президентом назначили министра обороны Ба Ндау, Гоита занял пост вице-президента. Предполагалось, что переходный период займет 18 месяцев.В конце мая военные арестовали Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Гоита заявил, что освободил их от исполнения обязанностей за нарушение так называемой Хартии переходного периода. Позже Конституционный суд утвердил Гоиту в должности временного президента. Военный совет, взявший на себя управление страной, объявил о проведении президентских и парламентских выборов в следующем году.

https://ria.ru/20210524/mali-1733738105.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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