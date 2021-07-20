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СМИ: на временного президента Мали совершили покушение
СМИ: на временного президента Мали совершили покушение - РИА Новости, 20.07.2021
СМИ: на временного президента Мали совершили покушение
На временного президента Мали Ассими Гоиту напали в Бамако, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:06
2021-07-20T13:06
2021-07-20T14:49
мали
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. На временного президента Мали Ассими Гоиту напали в Бамако, передает агентство Франс Пресс.По последним данным, в нападении участвовали двое вооруженных людей, у одного из которых был нож. Как передает журналист агентства, ставший свидетелем произошедшего, это случилось во время молитв по случаю Курбан-байрама в столичной Большой мечети.Лидера Мали увели с места происшествия, он, по всей видимости, не пострадал, отмечает Франс Пресс.Окружение президента квалифицирует нападение как покушение на убийство.В августе прошлого года военные устроили в Мали мятеж, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил правительство и парламент. Временным президентом назначили министра обороны Ба Ндау, Гоита занял пост вице-президента. Предполагалось, что переходный период займет 18 месяцев.В конце мая военные арестовали Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Гоита заявил, что освободил их от исполнения обязанностей за нарушение так называемой Хартии переходного периода. Позже Конституционный суд утвердил Гоиту в должности временного президента. Военный совет, взявший на себя управление страной, объявил о проведении президентских и парламентских выборов в следующем году.
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мали, в мире
13:06 20.07.2021 (обновлено: 14:49 20.07.2021)
СМИ: на временного президента Мали совершили покушение
Агентство Франс Пресс: на временного президента Мали Ассими Гоиту совершено покушение
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
На временного президента Мали
Ассими Гоиту напали в Бамако, передает агентство Франс Пресс
.
По последним данным, в нападении участвовали двое вооруженных людей, у одного из которых был нож. Как передает журналист агентства, ставший свидетелем произошедшего, это случилось во время молитв по случаю Курбан-байрама в столичной Большой мечети.
Лидера Мали увели с места происшествия, он, по всей видимости, не пострадал, отмечает Франс Пресс.
"Именно после молитвы и проповеди имама или когда имам должен был заколоть овцу, молодой человек попытался ударить Ассими сзади, но ранен был другой человек", — рассказал управляющий мечети Латюс Туре.
Окружение президента квалифицирует нападение как покушение на убийство.
В августе прошлого года военные устроили в Мали мятеж, в результате которого президент Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку и распустил правительство и парламент. Временным президентом назначили министра обороны Ба Ндау, Гоита занял пост вице-президента. Предполагалось, что переходный период займет 18 месяцев.
В конце мая военные арестовали Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана. Гоита заявил, что освободил их от исполнения обязанностей за нарушение так называемой Хартии переходного периода. Позже Конституционный суд утвердил Гоиту в должности временного президента. Военный совет, взявший на себя управление страной, объявил о проведении президентских и парламентских выборов в следующем году.