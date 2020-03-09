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Акция протеста у здания министерства обороны в Хартуме
Ситуация в Судане
2020-03-09T17:09+0300
https://ria.ru/20200309/1568338175.html
На премьер-министра Судана совершили покушение
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568338046_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_d77f2396912ee6591a6015c17772a1b7.jpg
РИА Новости

На премьер-министра Судана совершили покушение

11:50 09.03.2020 (обновлено: 17:09 09.03.2020)
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© AFP 2020 / Jim WatsonПремьер-министр Судана Абдалла Хамдук
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук
© AFP 2020 / Jim Watson
ХАРТУМ, 9 мар — РИА Новости. В Хартуме, столице Судана, неизвестные напали на кортеж премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщила пресс-служба правительства.
© AFP 2020 / Ashraf ShazlyПоврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
© AFP 2020 / Ashraf Shazly
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
На пути следования автоколонны премьера сработало взрывное устройство, после этого по машинам открыли огонь.

"Премьер-министр и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, получившего легкие ранения", — уточнили в пресс-службе.

По информации СМИ, сейчас Хамдок находится в безопасном месте.
Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок
14:51
Случаи покушений на первых лиц государств в мире в 2001-2020 годах
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Ситуация в СуданеАбдалла ХамдокСуданВ мире
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