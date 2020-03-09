На премьер-министра Судана совершили покушение

ХАРТУМ, 9 мар — РИА Новости. В Хартуме, столице Судана, неизвестные напали на кортеж премьер-министра страны Абдаллы Хамдока, сообщила пресс-служба правительства.
© AFP 2020 / Ashraf ShazlyПоврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
Поврежденное транспортное средство на месте покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока в столице страны Хартуме. 9 марта 2020
На пути следования автоколонны премьера сработало взрывное устройство, после этого по машинам открыли огонь.
"Премьер-министр и сопровождавшая его группа не пострадали, за исключением одного из сопровождавших, получившего легкие ранения", — уточнили в пресс-службе.
По информации СМИ, сейчас Хамдок находится в безопасном месте.