https://ria.ru/20220708/abe-1801140096.html

Покушение на Синдзо Абэ

Покушение на Синдзо Абэ - РИА Новости, 08.07.2022

Покушение на Синдзо Абэ

В Японии совершено нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. От полученных ранений политик скончался. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T11:40

2022-07-08T11:40

2022-07-08T12:54

фото

япония

синдзо абэ

убийство экс-премьера японии синдзо абэ

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В Японии совершено нападение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. От полученных ранений политик скончался. Кадры с места происшествия — в фотоленте Ria.ru.

япония

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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