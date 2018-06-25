Россия осудила покушение на президента Зимбабве

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российский МИД решительно осудил покушение на президента Республики Зимбабве Эммерсона Мнангагву.

Взрыв произошел в субботу на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг Мнангагвы. Глава государства не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. По последним данным, число пострадавших достигло 49 человек. Вице-президент Зимбабве Константино Чивенга назвал взрыв на стадионе террористическим актом.

"Решительно осуждаем этот варварский акт. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в сообщении МИД РФ.

МИД также выразил солидарность с руководством и народом Зимбабве в стремлении укрепить внутриполитическую стабильность и достичь динамичного социально-экономического развития страны. Москва приветствует твердый настрой президента Мнангагвы провести свободные и справедливые выборы, отмечается в сообщении ведомства.

В конце ноября 2017 года 93-летний Роберт Мугабе ушел в отставку с поста президента Зимбабве под давлением военных и руководства правящей партии ZANU-PF. Бывший вице-президент Эммерсон Мнангагва, предложенный ZANU-PF на пост главы государства, будет занимать эту должность до выборов, которые состоятся 30 июля 2018 года.