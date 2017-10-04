Попытка покушения на Эрдогана: 31 обвиняемый получил пожизненный срок

АНКАРА, 4 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Суд в провинции Мугла на юго-западе Турции приговорил к пожизненному заключению 31 обвиняемого в подготовке покушения на президента страны Тайипа Эрдогана во время попытки переворота в стране в июле прошлого года, сообщает телеканал NTV в среду.
В июле 2016 года, в ночь, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции.
Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности. Как ранее заявлял Эрдоган, около 50 тысяч человек были арестованы в Турции после этих событий за причастность к организации Гюлена (FETO), около 140 тысяч госслужащих уволены.