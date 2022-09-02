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Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку - РИА Новости, 02.09.2022
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Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку - РИА Новости, 02.09.2022
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T05:41
2022-09-02T05:41
в мире
кристина фернандес де киршнер
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN."Пистолет был заряжен, но не сработал", - отмечается в материале.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.Киршнер не пострадала.
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в мире, кристина фернандес де киршнер, аргентина
В мире, Кристина Фернандес де Киршнер, Аргентина
05:41 02.09.2022
 
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку

Телеканал TN: пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку

© Фото : Фотохост-агентство/ Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВице-президент Аргентины Кристину Киршнер
Вице-президент Аргентины Кристину Киршнер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : Фотохост-агентство/ Алексей Даничев
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Вице-президент Аргентины Кристину Киршнер. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN.
"Пистолет был заряжен, но не сработал", - отмечается в материале.
Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.
Киршнер не пострадала.
Кристина Фернандес де Киршнер - РИА Новости, 1920, 11.02.2020
11 февраля 2020, 00:10
Источник: суд в Аргентине отменил предварительное заключение Киршнер
 
В миреКристина Фернандес де КиршнерАргентина
 
 
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