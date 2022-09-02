https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892694.html

Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку

Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку - РИА Новости, 02.09.2022

Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку

Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T05:41

2022-09-02T05:41

2022-09-02T05:41

в мире

кристина фернандес де киршнер

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN."Пистолет был заряжен, но не сработал", - отмечается в материале.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.Киршнер не пострадала.

https://ria.ru/20200211/1564524172.html

аргентина

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в мире, кристина фернандес де киршнер, аргентина