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Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку - РИА Новости, 02.09.2022
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T05:41
2022-09-02T05:41
2022-09-02T05:41
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен – РИА Новости. Пистолет, который нападавший направил на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен, но не сработал, сообщает телеканал TN."Пистолет был заряжен, но не сработал", - отмечается в материале.Ранее в четверг вооруженный человек наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины, направляясь к своему дому. Полиция его задержала. Нападавший – бразилец 35 лет.Киршнер не пострадала.
https://ria.ru/20200211/1564524172.html
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в мире, кристина фернандес де киршнер, аргентина
В мире, Кристина Фернандес де Киршнер, Аргентина
Пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку
Телеканал TN: пистолет, с которым напали на вице-президента Аргентины, дал осечку