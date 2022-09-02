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Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины - РИА Новости, 02.09.2022
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Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины
Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины - РИА Новости, 02.09.2022
Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины
В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:57
2022-09-02T11:06
в мире
аргентина
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет.Инцидент произошел накануне, когда Киршнер вышла из машины и направлялась домой через толпу сторонников. В результате нападения она не пострадала — оружие было заряжено, но дало осечку. Преступника задержали.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Ранее прокурор запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Киршнер по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.Она отрицает обвинения и еще в 2019 году связывала этот процесс с попытками переизбраться на новый срок.
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в мире, аргентина
В мире, Аргентина
08:57 02.09.2022 (обновлено: 11:06 02.09.2022)
 
Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины

Появилось видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины Киршнер

© Фотохост-агентство / Перейти в медиабанкВице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер
© Фотохост-агентство
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Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома.

На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет.
Инцидент произошел накануне, когда Киршнер вышла из машины и направлялась домой через толпу сторонников. В результате нападения она не пострадала — оружие было заряжено, но дало осечку. Преступника задержали.

Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Ранее прокурор запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Киршнер по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.
Она отрицает обвинения и еще в 2019 году связывала этот процесс с попытками переизбраться на новый срок.
Президент Аргентинской Республики Кристина Фернандес де Киршнер - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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