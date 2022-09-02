08:57 02.09.2022 (обновлено: 11:06 02.09.2022)
Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины
Появилось видео нападения мужчины с пистолетом на вице-президента Аргентины Киршнер
© Фотохост-агентство
Вице-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома.
На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет.
На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет.
Инцидент произошел накануне, когда Киршнер вышла из машины и направлялась домой через толпу сторонников. В результате нападения она не пострадала — оружие было заряжено, но дало осечку. Преступника задержали.
Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Ранее прокурор запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Киршнер по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.
Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Ранее прокурор запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Киршнер по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.
Она отрицает обвинения и еще в 2019 году связывала этот процесс с попытками переизбраться на новый срок.