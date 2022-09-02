https://ria.ru/20220902/kirshner-1813907251.html

Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины

Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины - РИА Новости, 02.09.2022

Опубликовано видео нападения на вице-президента Аргентины

В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:57

2022-09-02T08:57

2022-09-02T11:06

в мире

аргентина

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Сети появилось видео нападения на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер возле ее дома. На кадрах видно, как мужчина направляет на политика пистолет.Инцидент произошел накануне, когда Киршнер вышла из машины и направлялась домой через толпу сторонников. В результате нападения она не пострадала — оружие было заряжено, но дало осечку. Преступника задержали.Уже больше недели около дома вице-президента собираются люди, чтобы поддержать ее на фоне обвинений в коррупции. Ранее прокурор запросил 12 лет тюрьмы для Кристины Киршнер по делу о коррупции при проведении государственных работ в 2007-2015 годах через предпринимателя Баеса, когда Киршнер была главой государства.Она отрицает обвинения и еще в 2019 году связывала этот процесс с попытками переизбраться на новый срок.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813894602.html

аргентина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, аргентина