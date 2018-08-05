В Каракасе совершено неудачное покушение на Мадуро

МЕХИКО, 5 авг — РИА Новости. На президента Венесуэлы Николаса Мадуро в субботу было совершено покушение, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Каракасе.

"Да, покушение, предположительно, было, но оно оказалось неудачным", — сказал источник.

Инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, несколько летательных аппаратов со взрывчаткой стали причиной взрывов. Министр уточнил, что семь военнослужащих получили ранения. Глава государства не пострадал.

Источник в полиции сообщил, что беспилотник, подлетевший к трибуне руководства страны, удалось сбить.

Ранее венесуэльское телевидение оборвало трансляцию с публичного мероприятия, в котором участвовал Мадуро. Внезапно во время выступления президента он и окружавшие его люди резко посмотрели вверх, затем на опубликованных кадрах запечатлено, как участники парада начали разбегаться в сторону от трибуны.

Presunto atentado a Nicolás Maduro en plena cadena nacional. La cara de Cilia es la que yo pongo cuando escucho una moto acercarse lentamente. pic.twitter.com/t2IPf0tY5C — Cárolain Caraballo (@CarolainC) 4 августа 2018 г.

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