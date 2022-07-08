07:50 08.07.2022 (обновлено: 08:16 08.07.2022)
Власти Японии назвали нападение на экс-премьера Абэ варварским
Генсек кабмина Мацуно: власти Японии осуждают варварское нападение на Синдзо Абэ
Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Власти Японии решительно осуждают "варварское" нападение на бывшего премьера страны Абэ, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.
"В настоящее время состояние (экс-премьер Японии — ред.) Абэ неизвестно. Детали уточняются. Подобные варварские действия абсолютно неприемлемы. Мы выступаем с решительным осуждением", — отметил он.
Он также добавил, что в настоящее время все министры, которые находятся в поездках по стране в рамках предвыборной кампании, получили наказ немедленно вернуться в Токио.
Представители различных политических партий также выразили решительное возмущение произошедшим. Кроме этого, как стало известно, лидеры партии "Ассоциация возрождения Японии" — губернатор и мэр соседней с Наро Осаки — отменили все свои публичные выступления.
Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Как отмечали японские СМИ, Абэ был увезен на скорой с места инцидента без сознания, он не подавал признаков жизни, а медики проводили ему массаж сердца. После этого он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары.
По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли сзади. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.
На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.