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Власти Японии назвали нападение на экс-премьера Абэ варварским

Власти Японии назвали нападение на экс-премьера Абэ варварским - РИА Новости, 08.07.2022

Власти Японии назвали нападение на экс-премьера Абэ варварским

Власти Японии решительно осуждают "варварское" нападение на бывшего премьера страны Абэ, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского... РИА Новости, 08.07.2022

2022-07-08T07:50

2022-07-08T07:50

2022-07-08T08:16

в мире

синдзо абэ

токио

япония

покушение на экс-премьера японии синдзо абэ

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ТОКИО, 8 июл — РИА Новости. Власти Японии решительно осуждают "варварское" нападение на бывшего премьера страны Абэ, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.Он также добавил, что в настоящее время все министры, которые находятся в поездках по стране в рамках предвыборной кампании, получили наказ немедленно вернуться в Токио.Представители различных политических партий также выразили решительное возмущение произошедшим. Кроме этого, как стало известно, лидеры партии "Ассоциация возрождения Японии" — губернатор и мэр соседней с Наро Осаки — отменили все свои публичные выступления.Нападение на Синдзо Абэ было совершено около 11.30 по местному времени (05.30 мск) в японском городе Нара во время его уличного выступления. Как отмечали японские СМИ, Абэ был увезен на скорой с места инцидента без сознания, он не подавал признаков жизни, а медики проводили ему массаж сердца. После этого он был доставлен на вертолете в больницу Медицинского университета Нары.По данным японских СМИ со ссылкой на правоохранительные органы и источники в правящей Либерально-демократической партии, в Абэ стреляли сзади. Он получил ранение в область груди, медики проводили ему массаж сердца. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.На месте был задержан 41-летний Тэцуя Ямагами. При задержании сопротивления он не оказывал. Спустя некоторое время он был арестован по обвинению в покушении на убийство.

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в мире, синдзо абэ, токио, япония, покушение на экс-премьера японии синдзо абэ