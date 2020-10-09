https://ria.ru/20201009/pokushenie-1579053650.html

Советница Атамбаева заявила о покушении на экс-президента Киргизии

Советница экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Кундуз Жолдубаева сообщила, что сегодня в Бишкеке на бывшего главу республики было совершено покушение. РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:56

2020-10-09T15:56

2020-10-09T17:08

протесты в бишкеке

алмазбек атамбаев

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 9 окт — РИА Новости.</strong> Советница экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> Кундуз Жолдубаева сообщила, что сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> на бывшего главу республики было совершено покушение."Через некоторое время будет официальное заявление", — написала Жолдубаева в <u><a href="https://www.facebook.com/kunduz.zholdubaeva" target="_blank">фейсбуке</a></u>.По машине стреляли боевыми патронами, политик не пострадал, добавила она. Позже Атамбаев заявил, что знал о готовившейся атаке.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики Атамбаева.Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a></strong>

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Кадры стрельбы по машине, в которой, предположительно, находился Алмазбек Атамбаев Кадры стрельбы по машине. Очевидцы говорят, что в авто, попавшем под огонь, был Алмазбек Атамбаев. 2020-10-09T15:56 true PT0M22S

Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова. 2020-10-09T15:56 true PT2M15S

“Это боевые патроны” – Атамбаев подтвердил попытку покушения на него На бывшего главу республики Алмазбека Атамбаева было совершено покушение. 2020-10-09T15:56 true PT0M45S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире