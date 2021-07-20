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На Гаити утвердили состав нового правительства
На Гаити утвердили состав нового правительства - РИА Новости, 20.07.2021
На Гаити утвердили состав нового правительства
Новый состав правительства утвержден на Гаити, премьер-министром будет Ариэль Анри, назначенный за несколько дней до убийства президента страны Жовенеля Моиза,... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T08:53
2021-07-20T08:53
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый состав правительства утвержден на Гаити, премьер-министром будет Ариэль Анри, назначенный за несколько дней до убийства президента страны Жовенеля Моиза, но не вступивший в должность, сообщается в официальном бюллетене республики Moniteur.Ранее, как сообщала газета Washington Post, временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что намерен уйти в отставку в пользу Ариэля Анри.В официальном вестнике говорится, что Анри будет премьером и министром труда и по социальным вопросам, Клод Жозеф назначен главой министерства иностранных дел и по делам религий.Отдельно правительство Гаити сообщило, что 20 июля в 15.00 (22.00 мск) в столице страны пройдет церемония вступления в должность Ариэля Анри и членов его кабмина.Ранее газета Nouvelliste сообщала со ссылкой на источник, что новое правительство Гаити приступит к работе без временного президента, кабинет сосредоточится на скорейшей организации выборов. Глава гаитянского правительства Клод Жозеф, временно возглавляющий страну после убийства президента Жовенеля Моиза, заявлял, что всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, пройдут в установленный срок.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, в мире
08:53 20.07.2021
 
На Гаити утвердили состав нового правительства

Состав нового правительства утвержден на Гаити, его возглавит премьер Анри

© AP Photo / Joseph OdelynВоенные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити
Военные машины блокируют въезд в Петион-Вилль, Гаити - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Новый состав правительства утвержден на Гаити, премьер-министром будет Ариэль Анри, назначенный за несколько дней до убийства президента страны Жовенеля Моиза, но не вступивший в должность, сообщается в официальном бюллетене республики Moniteur.
Ранее, как сообщала газета Washington Post, временно исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Жозеф заявил, что намерен уйти в отставку в пользу Ариэля Анри.
В официальном вестнике говорится, что Анри будет премьером и министром труда и по социальным вопросам, Клод Жозеф назначен главой министерства иностранных дел и по делам религий.

"Приказ о назначении члена кабинета министров премьер-министра Ариэля Анри... В условиях отсутствия президента республики в результате отставки, отстранения от должности, смерти... кабинет министров под председательством премьер-министра осуществляет исполнительную власть до избрания другого президента", - отмечено в документе, опубликованном в Twitter министерства связи Гаити.

Отдельно правительство Гаити сообщило, что 20 июля в 15.00 (22.00 мск) в столице страны пройдет церемония вступления в должность Ариэля Анри и членов его кабмина.
Ранее газета Nouvelliste сообщала со ссылкой на источник, что новое правительство Гаити приступит к работе без временного президента, кабинет сосредоточится на скорейшей организации выборов. Глава гаитянского правительства Клод Жозеф, временно возглавляющий страну после убийства президента Жовенеля Моиза, заявлял, что всеобщие выборы, запланированные на 26 сентября, пройдут в установленный срок.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 23 человека.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:00
За что американцы убили президента Гаити
 
Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиВ мире
 
 
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