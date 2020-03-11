В Судане задержали подозреваемых в покушении на премьера Хамдока

В понедельник сообщалось, что кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу. На пути следования кортежа сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. Премьер-министр не пострадал, легкие ранения получил лишь один из его сопровождавших.