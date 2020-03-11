В Судане задержали подозреваемых в покушении на премьера Хамдока

ХАРТУМ, 11 мар - РИА Новости. Министр информации Судана Фейсал Мухаммед Салех заявил о задержании подозреваемых в покушении на суданского премьер-министра Абдаллу Хамдока, среди которых оказались и иностранцы.
В понедельник сообщалось, что кортеж Хамдока подвергся нападению террористов в районе Кобар в Хартуме, когда премьер ехал на работу. На пути следования кортежа сработало взрывное устройство, после чего по автоколонне был открыт огонь. Премьер-министр не пострадал, легкие ранения получил лишь один из его сопровождавших.
"Продолжается расследование (по делу о покушении на Хамдока – ред.), задержан ряд подозреваемых", - сообщил министр в ходе пресс-конференции в среду. Он уточнил, что среди задержанных есть иностранцы.
"Команда иностранных экспертов прибыла сегодня утром, они присоединятся к группе по расследованию. Это беспрецедентная ситуация", - добавил Салех.
Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдок был приведен к присяге 21 августа 2019 года.