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Биография Конона Молодого

Биография Конона Молодого - РИА Новости, 17.01.2022

Биография Конона Молодого

Советский разведчик, полковник Конон Трофимович Молодый родился 17 января 1922 года в Москве в семье научных работников. РИА Новости, 17.01.2022

2022-01-17T01:04

2022-01-17T01:04

2022-01-17T01:05

справки

конон молодый

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Советский разведчик, полковник Конон Трофимович Молодый родился 17 января 1922 года в Москве в семье научных работников.Его отец был физиком, преподавателем и редактором научных журналов. Умер в 1929 году. Мать — врач-хирург, во время Великой Отечественной войны была ведущим хирургом эвакогоспиталя, после войны посвятила себя хирургической ортопедии, была профессором научно-исследовательского института протезирования.В 1932 году, с разрешения советского правительства, Конон Молодый выехал в США, где учился в средней школе города Сан-Франциско. Проживал у тетки, которая переехала в эту страну еще в 1914 году. В этот период он хорошо освоил английский язык. В 1938 году Молодый вернулся в Москву и продолжил учебу в средней школе, которую окончил в 1940 году. В октябре того же года был призван на службу в армию. С началом Великой Отечественной войны находился в действующей армии, воевал в войсковой разведке в составе войск Западного, Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов сначала рядовым, потом офицером. В должности помощника начальника штаба отдельного разведывательного дивизиона лейтенант Молодый неоднократно ходил в тыл противника, брал "языков", добывал необходимые командованию сведения. Закончил войну начальником штаба разведподразделения. В 1946 году был уволен в запас и поступил на юридический факультет Московского института внешней торговли. Во время учебы изучил китайский язык. В 1951 году, окончив институт, Молодый остался в нем преподавать китайский язык. Принимал участие в создании учебника китайского языка. В том же году был направлен на службу в разведку органов безопасности и приступил к подготовке для работы в нелегальных условиях. В 1954 году по заданию руководства выехал по паспорту канадского бизнесмена Гордона Лонсдейла (Gordon Lonsdeil) сначала в Канаду, где легализовался, а затем перебрался в Великобританию и приступил к выполнению заданий в качестве руководителя нелегальной резидентуры. В Лондоне он поступил в Школу африканистики и востоковедения при Лондонском университете, а также занялся бизнесом. Молодый возглавлял несколько компаний (в основном по продаже торговых автоматов), которые приносили доход, позволяющий оплачивать работу агентов. Королева Великобритании пожаловала ему рыцарский титул "за большие успехи в развитии предпринимательской деятельности на благо Соединенного Королевства". Разведчику удалось создать целую сеть агентов. В течение шести лет резидентура Бена (оперативный псевдоним Конона Молодого) добывала ценную секретную документальную информацию Адмиралтейства Великобритании и Военно-морских сил (ВМС) НАТО, касающуюся, в частности, английских программ разработки вооружений, в том числе ракетного оружия. Один из его агентов добывал совершенно секретные сведения о противолодочной обороне и атомных субмаринах.В результате предательства сотрудника польской разведки, перебежавшего в США, британские спецслужбы получили от ЦРУ сведения, позволившие им в 1960 году разоблачить агентов нелегальной резидентуры Бена, работавших на базе ВМС в Портленде. В январе 1961 года Конон Молодый был арестован на встрече с агентами в момент получения им документальной секретной информации. Состоявшийся в марте того же года суд над разведчиком-нелегалом приговорил его к 25 годам тюремного заключения. Во время ареста, следствия и судебного процесса Молодый не выдал никаких секретов. За исключением двух источников, о которых стало известно британской контрразведке, резидентура Молодого так и осталась не раскрытой англичанами. В 1964 году Конон Молодый был обменен на арестованного в СССР английского разведчика. После возвращения на Родину работал центральном аппарате Комитета государственной безопасности СССР. Полковник Конон Молодый скоропостижно скончался от инсульта 9 сентября (по другим источникам 9 или 11 октября) 1970 года. Похоронен на Донском кладбище в Москве. Сообщения о кончине советского разведчика, известного как герой "портлендского дела", опубликовал даже ряд английских газет. Конон Молодый был награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, многими медалями и знаком "Почетный сотрудник органов безопасности". События биографии Молодого легли в основу художественного фильма кинорежиссера Саввы Кулиша ''Мертвый сезон'' (1968), в котором главную роль советского разведчика сыграл актер Донатас Банионис, а консультантом на картине был Конон Молодый.В 1990 году вышла книга коллектива авторов ''Гордон Лонсдейл: моя профессия — разведчик'', посвященная Молодому. Авторы произведения неоднократно встречались и беседовали с разведчиком в последние годы его жизни, и на основании этих бесед была издана книга.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, конон молодый