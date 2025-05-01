https://ria.ru/20250501/istorik-2014530946.html

Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США

Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США - РИА Новости, 01.05.2025

Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США

Дело американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого ровно 65 лет назад над СССР, фактически положило начало в годы холодной войны практике сложных непубличных... РИА Новости, 01.05.2025

2025-05-01T04:42:00+03:00

2025-05-01T04:42:00+03:00

2025-05-01T04:42:00+03:00

сша

россия

ссср

джон кеннеди (политик)

рудольф абель (вильям фишер)

конон молодый

центральное разведывательное управление (цру)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143924/97/1439249727_0:267:2245:1529_1920x0_80_0_0_63acfce46f127547e54023cd0431522f.jpg

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дело американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого ровно 65 лет назад над СССР, фактически положило начало в годы холодной войны практике сложных непубличных обменов интересующими лицами между СССР и США с использованием различного рода посредников. Сейчас же ситуация существенно упростилась, и никакие предубеждения не мешают российским и иностранным специальными службами общаться напрямую для подготовки обменов и даже открыто заявлять о них, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Первого мая 1960 года советские средства ПВО сбили под Свердловском американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый опытным летчиком специального разведывательного подразделения "10-10" ЦРУ США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Пилоту удалось покинуть самолет, после чего он был задержан местными жителями в точке приземления, недалеко от упавших обломков своего самолёта. Пауэрса переправили в Москву, поместили во внутреннюю тюрьму КГБ при Совете министров СССР на Лубянке, и одновременно возбудили уголовное дело о шпионаже. После трех с половиной месяцев следствия летчика-шпиона осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Ровно через два месяца после того, как был сбит самолет Пауэрса, 1 июля 1960 года в небе над Баренцевым морем советские военные сбили самолёт-разведчик RB-47H Stratojet ВВС США (позывной "Хорьки"), вторгшийся в советское воздушное пространство и летевший в направлении базы подводных лодок в поселке Гремиха на Кольском полуострове. В результате происшествия четыре человека из экипажа погибли (командир и три радиотехнических разведчика), а ещё два (второй пилот и штурман, капитаны ВВС США Джон Портер Маккоун и Брюс Фримэн Олмстед) были спасены советскими рыбаками и переданы органам госбезопасности СССР для ведения следствия по обвинению в нарушении государственной границы СССР и шпионаже. "В связи с состоявшейся 20 января 1961 года инаугурацией нового президента США Джона Кеннеди, Хрущёв направил ему поздравительное письмо, в котором объявил о готовности "к развитию самых дружественных отношений между советским и американским народами", и в качестве жеста доброй воли и сигнала американской стороне о готовности советского руководства к конструктивным переговорам принял решение о помиловании еще до окончания следствия и возвращении на родину задержанных на советской территории американских лётчиков", - отметил Матвеев. Двадцать шестого января 1961 года освобожденные Маккоун и Олмстед прибыли на авиабазу Эндрюс, где у трапа самолета смогли увидеть своих родных. Сразу после встречи их вместе с женами пригласили в Белый дом на прием к президенту Кеннеди с супругой. "А в это самое время осужденный на 10 лет лишения свободы пилот U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс продолжал отбывать наказание в "знаменитом" Владимирском централе", - добавил Матвеев. "Однако позитивная волна, поднятая тем самым жестом доброй воли, отразилась и на его судьбе, позволив Советскому Союзу и Соединенным Штатам 10 февраля 1962 года произвести на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом обмен американского пилота на осужденного в США советского разведчика-нелегала Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля). Одновременно, по договоренности с американской стороной, там же в Берлине был освобождён американский студент-экономист Фредерик Прайор, арестованный по подозрению в шпионаже", - сказал собеседник агентства. В 1964 году еще одного выдающегося советского разведчика-нелегала Конона Молодого, работавшего в Великобритании и также получившего тюремный срок, обменяли на англичанина Гревилла Винна, осужденного в СССР по делу англо-американского агента Пеньковского. "Необходимо подчеркнуть, что подобные обмены в период холодной войны готовились достаточно сложно. Спецслужбы двух стран старались не вступать в прямой контакт друг другом, используя различного рода посредников, главным образом адвокатов, а подчас и "чужой флаг", - сказал Матвеев. "В настоящее время ситуация в корне изменилась. Никакие предубеждения не мешают сегодня спецслужбам России и других стран действовать "с открытым забралом" и проводить встречи напрямую на нейтральной территории и договариваться о равноценных обменах интересующими их лицами", - отметил эксперт. По словам Матвеева, сейчас о фактах состоявшихся обменов становится широко известно. "В финале популярного советского фильма "Мертвый сезон" советский разведчик, вернувшийся в Москву в результате обмена, спускается по трапу самолета, проходит сквозь ликующую толпу, приветствующую спортивную команду-победительницу, и уходит по летному полю за угол, где его встречают немногие коллеги. Это была очень символичная сцена, ярко характеризующая ту эпоху обменов. А сейчас наших граждан у трапа в столице встречают президент России и почетный караул вдоль ковровой дорожки", - сказал историк. В ФСБ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их у трапа лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

https://ria.ru/20250501/istorik-2014526039.html

https://ria.ru/20250328/fitin-2007844742.html

https://ria.ru/20250213/istoriya-1998988346.html

https://ria.ru/20250119/mi-5-1994052730.html

https://ria.ru/20250410/obmen-1998890903.html

сша

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, ссср, джон кеннеди (политик), рудольф абель (вильям фишер), конон молодый, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато