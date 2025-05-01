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Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США - РИА Новости, 01.05.2025
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04:42 01.05.2025
https://ria.ru/20250501/istorik-2014530946.html
Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США
Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США - РИА Новости, 01.05.2025
Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США
Дело американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого ровно 65 лет назад над СССР, фактически положило начало в годы холодной войны практике сложных непубличных... РИА Новости, 01.05.2025
2025-05-01T04:42:00+03:00
2025-05-01T04:42:00+03:00
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россия
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джон кеннеди (политик)
рудольф абель (вильям фишер)
конон молодый
центральное разведывательное управление (цру)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дело американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого ровно 65 лет назад над СССР, фактически положило начало в годы холодной войны практике сложных непубличных обменов интересующими лицами между СССР и США с использованием различного рода посредников. Сейчас же ситуация существенно упростилась, и никакие предубеждения не мешают российским и иностранным специальными службами общаться напрямую для подготовки обменов и даже открыто заявлять о них, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. Первого мая 1960 года советские средства ПВО сбили под Свердловском американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый опытным летчиком специального разведывательного подразделения "10-10" ЦРУ США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Пилоту удалось покинуть самолет, после чего он был задержан местными жителями в точке приземления, недалеко от упавших обломков своего самолёта. Пауэрса переправили в Москву, поместили во внутреннюю тюрьму КГБ при Совете министров СССР на Лубянке, и одновременно возбудили уголовное дело о шпионаже. После трех с половиной месяцев следствия летчика-шпиона осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме. Ровно через два месяца после того, как был сбит самолет Пауэрса, 1 июля 1960 года в небе над Баренцевым морем советские военные сбили самолёт-разведчик RB-47H Stratojet ВВС США (позывной "Хорьки"), вторгшийся в советское воздушное пространство и летевший в направлении базы подводных лодок в поселке Гремиха на Кольском полуострове. В результате происшествия четыре человека из экипажа погибли (командир и три радиотехнических разведчика), а ещё два (второй пилот и штурман, капитаны ВВС США Джон Портер Маккоун и Брюс Фримэн Олмстед) были спасены советскими рыбаками и переданы органам госбезопасности СССР для ведения следствия по обвинению в нарушении государственной границы СССР и шпионаже. "В связи с состоявшейся 20 января 1961 года инаугурацией нового президента США Джона Кеннеди, Хрущёв направил ему поздравительное письмо, в котором объявил о готовности "к развитию самых дружественных отношений между советским и американским народами", и в качестве жеста доброй воли и сигнала американской стороне о готовности советского руководства к конструктивным переговорам принял решение о помиловании еще до окончания следствия и возвращении на родину задержанных на советской территории американских лётчиков", - отметил Матвеев. Двадцать шестого января 1961 года освобожденные Маккоун и Олмстед прибыли на авиабазу Эндрюс, где у трапа самолета смогли увидеть своих родных. Сразу после встречи их вместе с женами пригласили в Белый дом на прием к президенту Кеннеди с супругой. "А в это самое время осужденный на 10 лет лишения свободы пилот U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс продолжал отбывать наказание в "знаменитом" Владимирском централе", - добавил Матвеев. "Однако позитивная волна, поднятая тем самым жестом доброй воли, отразилась и на его судьбе, позволив Советскому Союзу и Соединенным Штатам 10 февраля 1962 года произвести на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом обмен американского пилота на осужденного в США советского разведчика-нелегала Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля). Одновременно, по договоренности с американской стороной, там же в Берлине был освобождён американский студент-экономист Фредерик Прайор, арестованный по подозрению в шпионаже", - сказал собеседник агентства. В 1964 году еще одного выдающегося советского разведчика-нелегала Конона Молодого, работавшего в Великобритании и также получившего тюремный срок, обменяли на англичанина Гревилла Винна, осужденного в СССР по делу англо-американского агента Пеньковского. "Необходимо подчеркнуть, что подобные обмены в период холодной войны готовились достаточно сложно. Спецслужбы двух стран старались не вступать в прямой контакт друг другом, используя различного рода посредников, главным образом адвокатов, а подчас и "чужой флаг", - сказал Матвеев. "В настоящее время ситуация в корне изменилась. Никакие предубеждения не мешают сегодня спецслужбам России и других стран действовать "с открытым забралом" и проводить встречи напрямую на нейтральной территории и договариваться о равноценных обменах интересующими их лицами", - отметил эксперт. По словам Матвеева, сейчас о фактах состоявшихся обменов становится широко известно. "В финале популярного советского фильма "Мертвый сезон" советский разведчик, вернувшийся в Москву в результате обмена, спускается по трапу самолета, проходит сквозь ликующую толпу, приветствующую спортивную команду-победительницу, и уходит по летному полю за угол, где его встречают немногие коллеги. Это была очень символичная сцена, ярко характеризующая ту эпоху обменов. А сейчас наших граждан у трапа в столице встречают президент России и почетный караул вдоль ковровой дорожки", - сказал историк. В ФСБ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев. Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их у трапа лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
https://ria.ru/20250501/istorik-2014526039.html
https://ria.ru/20250328/fitin-2007844742.html
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сша, россия, ссср, джон кеннеди (политик), рудольф абель (вильям фишер), конон молодый, центральное разведывательное управление (цру), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), нато
США, Россия, СССР, Джон Кеннеди (политик), Рудольф Абель (Вильям Фишер), Конон Молодый, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), НАТО
Историк рассказал, что положило начало обменам между СССР и США

Историк Матвеев: дело летчика Пауэрса положило начало обменам между СССР и США

© AP PhotoАмериканский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс во время суда в московском Колонном зале
Американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс во время суда в московском Колонном зале - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
© AP Photo
Американский пилот Фрэнсис Гэри Пауэрс во время суда в московском Колонном зале. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дело американского летчика-шпиона Пауэрса, сбитого ровно 65 лет назад над СССР, фактически положило начало в годы холодной войны практике сложных непубличных обменов интересующими лицами между СССР и США с использованием различного рода посредников. Сейчас же ситуация существенно упростилась, и никакие предубеждения не мешают российским и иностранным специальными службами общаться напрямую для подготовки обменов и даже открыто заявлять о них, рассказал РИА Новости историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.
Первого мая 1960 года советские средства ПВО сбили под Свердловском американский высотный самолёт-разведчик Lockheed U-2, пилотируемый опытным летчиком специального разведывательного подразделения "10-10" ЦРУ США Фрэнсисом Гэри Пауэрсом. Пилоту удалось покинуть самолет, после чего он был задержан местными жителями в точке приземления, недалеко от упавших обломков своего самолёта. Пауэрса переправили в Москву, поместили во внутреннюю тюрьму КГБ при Совете министров СССР на Лубянке, и одновременно возбудили уголовное дело о шпионаже. После трех с половиной месяцев следствия летчика-шпиона осудили на 10 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
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Ровно через два месяца после того, как был сбит самолет Пауэрса, 1 июля 1960 года в небе над Баренцевым морем советские военные сбили самолёт-разведчик RB-47H Stratojet ВВС США (позывной "Хорьки"), вторгшийся в советское воздушное пространство и летевший в направлении базы подводных лодок в поселке Гремиха на Кольском полуострове. В результате происшествия четыре человека из экипажа погибли (командир и три радиотехнических разведчика), а ещё два (второй пилот и штурман, капитаны ВВС США Джон Портер Маккоун и Брюс Фримэн Олмстед) были спасены советскими рыбаками и переданы органам госбезопасности СССР для ведения следствия по обвинению в нарушении государственной границы СССР и шпионаже.
"В связи с состоявшейся 20 января 1961 года инаугурацией нового президента США Джона Кеннеди, Хрущёв направил ему поздравительное письмо, в котором объявил о готовности "к развитию самых дружественных отношений между советским и американским народами", и в качестве жеста доброй воли и сигнала американской стороне о готовности советского руководства к конструктивным переговорам принял решение о помиловании еще до окончания следствия и возвращении на родину задержанных на советской территории американских лётчиков", - отметил Матвеев.
Двадцать шестого января 1961 года освобожденные Маккоун и Олмстед прибыли на авиабазу Эндрюс, где у трапа самолета смогли увидеть своих родных. Сразу после встречи их вместе с женами пригласили в Белый дом на прием к президенту Кеннеди с супругой.
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"А в это самое время осужденный на 10 лет лишения свободы пилот U-2 Фрэнсис Гэри Пауэрс продолжал отбывать наказание в "знаменитом" Владимирском централе", - добавил Матвеев.
"Однако позитивная волна, поднятая тем самым жестом доброй воли, отразилась и на его судьбе, позволив Советскому Союзу и Соединенным Штатам 10 февраля 1962 года произвести на Глиникском мосту между Западным Берлином и Потсдамом обмен американского пилота на осужденного в США советского разведчика-нелегала Вильяма Фишера (Рудольфа Абеля). Одновременно, по договоренности с американской стороной, там же в Берлине был освобождён американский студент-экономист Фредерик Прайор, арестованный по подозрению в шпионаже", - сказал собеседник агентства.
В 1964 году еще одного выдающегося советского разведчика-нелегала Конона Молодого, работавшего в Великобритании и также получившего тюремный срок, обменяли на англичанина Гревилла Винна, осужденного в СССР по делу англо-американского агента Пеньковского.
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"Необходимо подчеркнуть, что подобные обмены в период холодной войны готовились достаточно сложно. Спецслужбы двух стран старались не вступать в прямой контакт друг другом, используя различного рода посредников, главным образом адвокатов, а подчас и "чужой флаг", - сказал Матвеев.
"В настоящее время ситуация в корне изменилась. Никакие предубеждения не мешают сегодня спецслужбам России и других стран действовать "с открытым забралом" и проводить встречи напрямую на нейтральной территории и договариваться о равноценных обменах интересующими их лицами", - отметил эксперт.
По словам Матвеева, сейчас о фактах состоявшихся обменов становится широко известно.
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"В финале популярного советского фильма "Мертвый сезон" советский разведчик, вернувшийся в Москву в результате обмена, спускается по трапу самолета, проходит сквозь ликующую толпу, приветствующую спортивную команду-победительницу, и уходит по летному полю за угол, где его встречают немногие коллеги. Это была очень символичная сцена, ярко характеризующая ту эпоху обменов. А сейчас наших граждан у трапа в столице встречают президент России и почетный караул вдоль ковровой дорожки", - сказал историк.
В ФСБ 1 августа 2024 года сообщили, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, но их вина не была доказана. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. В аэропорту их у трапа лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.
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СШАРоссияСССРДжон Кеннеди (политик)Рудольф Абель (Вильям Фишер)Конон МолодыйЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)НАТО
 
 
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