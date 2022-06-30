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Путин возложил цветы к монументу отечественным разведчикам

Путин возложил цветы к монументу отечественным разведчикам - РИА Новости, 30.06.2022

Путин возложил цветы к монументу отечественным разведчикам

Президент России Владимир Путин в четверг возложил цветы к монументу отечественным разведчикам всех времен в штаб-квартире СВР. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:32

2022-06-30T20:32

2022-06-30T22:19

справки

феликс дзержинский

рудольф абель (вильям фишер)

рсфср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

конон молодый

щит и меч

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг возложил цветы к монументу отечественным разведчикам всех времен в штаб-квартире СВР.Президент под мелодию песни "С чего начинается Родина" из знаменитого фильма о разведке "Щит и меч" положил букет красных роз к монументу.Скульптурная композиция, получившее название по девизу СВР "Отечество, доблесть, честь", установлена напротив входа в комплекс зданий СВР. Путин уже возлагал цветы к монументу, когда посещал штаб-квартиру внешней разведки 20 декабря 2020 года, в день столетия СВР.Нынешний визит главы государства приурочен к столетию отечественной нелегальной разведки. 28 июня 1922 года было создано закордонное отделение Иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Сейчас это Управление "С" СВР.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".В монументе запечатлен один из самых волнующих и запоминающихся моментов в биографии каждого разведчика - момент "вхождения" в эту профессию. Центром памятника стала скульптура, изображающая молодую семейную пару, которая была отобрана для службы в разведке, прошла специальную подготовку и получила первое в жизни оперативное задание. Остается один шаг до начала реальной работы - выезд за рубеж на место выполнения задания, как говорят сами разведчики, "в поле".Молодые люди словно выходят из здания штаб-квартиры СВР. Тем самым подчеркивается, что они не одиноки в своем служении Родине вдали от нее. Перед четой располагается арка, образованная двумя пилонами, над которыми размещена эмблема СВР. Пилоны символизируют собой двери, открывающие перед молодыми разведчиками мир. На стороне пилонов, обращенных к молодой паре, отлиты в бронзе страницы истории внешней разведки, начиная с ее создания в 1920 году по приказу председателя ВЧК Феликса Дзержинского, и барельефы с портретами легендарных разведчиков разных лет. Большинство из них - нелегалы.На внешней стороне пилонов размещены стилизованные изображения столиц ведущих государств на разных континентах, что символизирует работу российской внешней разведки по всему миру.Управление "С" (нелегальная разведка) всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов – в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html

рсфср

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России Путин о ловушке, в которую попал Запад и попытках сдержать развитие России 2022-06-30T20:32 true PT2M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, феликс дзержинский, рудольф абель (вильям фишер), рсфср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), конон молодый, щит и меч