https://ria.ru/20220630/putin-1799433343.html

Путин: нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции

Путин: нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции - РИА Новости, 30.06.2022

Путин: нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции

Российская нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции, добывая ценнейшую информацию для защиты национальных интересов России, заявил президент... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:35

2022-06-30T22:35

2022-06-30T22:35

безопасность

технологии

конон молодый

алексей ботян

россия

рсфср

ссср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российская нелегальная разведка и сегодня проводит уникальные операции, добывая ценнейшую информацию для защиты национальных интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.Он выступил в четверг в штаб-квартире Службы внешней разведки РФ по случаю столетия отечественной нелегальной разведки: 28 июня 1922 года было создано закордонное отделение Иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Сейчас это Управление "С" СВР.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни."Сердечно поздравляю с юбилеем всех, для кого работа на этом важнейшем направлении стала призванием и судьбой, кто годами и десятилетиями вдали от Родины, без дипломатического и другого прикрытия защищал национальные интересы нашей страны, кто и сегодня проводит уникальные операции, передавая ценнейшую информацию в Центр", - сказал Путин.По его словам, у Управления "С" богатая история и славные традиции."В 1930-е и начале 1940-х годов разведчики-нелегалы своевременно добывали сведения о готовящейся гитлеровцами агрессии, о закулисных маневрах западных стран, которые подталкивали нацистов к нападению на СССР, к маршу на Восток. После начала Великой Отечественной разведчики-нелегалы вскрывали планы врага, приближая Великую Победу", - сказал Путин."А в период холодной войны внесли огромный вклад в достижение стратегического паритета. Оказали неоценимую помощь в развитии отечественной промышленности и науки. Содействовали укреплению обороноспособности Родины, росту ее международного влияния и престижа", - добавил президент.Имена Якова Серебрянского и Наума Эйтингона, Дмитрия Быстролетова и Конона Молодого, супругов Вартанян и Алексея Ботяна, других героев "невидимого фронта" навсегда вошли в историю России и ее специальных служб, разведки, стали образцами профессионализма и личного мужества для нынешних и будущих поколений разведчиков, подчеркнул Путин.И сегодня работа на этом направлении – одна из самых ответственных, а предъявляемые к сотрудникам требования исключительно высоки, добавил президент. Обстановка в мире остается сложной и очень динамичной, приходится решать нестандартные задачи со многими неизвестными, отвечать на вызовы, в которых велик фактор неопределенности, отметил Путин.По словам главы государства, за последние годы СВР серьезно усилила свои оперативные и информационно-аналитические возможности, заметно вырос ее кадровый потенциал."И уверен, что вы сделаете все необходимое, чтобы достойно выполнять все поставленные задачи. Как и ваши легендарные предшественники, будете работать четко, эффективно, с честью служить России и нашему народу", - сказал Путин.Президент пожелал действующим разведчикам и ветеранам, а также их близким всего самого доброго, крепкого здоровья и профессиональных успехов.

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html

https://ria.ru/20220623/filbi-1797582970.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html

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безопасность, технологии, конон молодый, алексей ботян, россия, рсфср, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)