В Литературном музее открылась выставка про нелегальную разведку

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственном литературном музее проходит выставка "Профессия — иностранец", сообщает пресс-служба. Проект приурочен к 100-летию нелегальной разведки в России. Его название отсылает к одноименной книге Валерия Аграновского о легендарном советском резиденте в Англии Кононе Молодом, рассказывают в музее.Выставка создана институцией совместно с Государственным центральным музеем кино при поддержке Службы внешней разведки Российской Федерации, Российского исторического общества и фонда "История Отечества". Проект охватывает период от эпохи Гражданской войны до конца ХХ века. Он показывает историю отечественной нелегальной разведки через образы реальных и вымышленных "бойцов невидимого фронта". Герои выставки — Меер Трилиссер, Наум Эйтингон, Дмитрий Быстролетов, Николай Кузнецов, Павел Громушкин, Алексей Ботян, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый."Историческую основу выставки составили материалы биографий рассекреченных разведчиков-нелегалов", — говорят в пресс-службе. Служба внешней разведки Российской Федерации предоставила ряд экспонатов. Среди них картина, написанная Рудольфом Абелем, и его личные вещи.Выставка также рассказывает о ярких воплощениях образа отечественного разведчика в литературе и кино, "за которыми стоят переплетения судеб подлинных героев". Классика жанра — фильм "Подвиг разведчика" (1948), в основе его сюжета — операция по захвату и ликвидации генерала фон Ильгена. Ее провел Николай Кузнецов. В основу образа героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и снятого по ней фильма легла история Алексея Ботяна, спасшего от взрыва заминированный фашистами исторический центр Кракова. Геворк Вартанян — прототип героя фильма "Тегеран-43" — предотвратил покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году в Тегеране, делятся подробностями в музее.В литературном разделе выставки — материалы об истории создания и публикации повестей и романов о советской разведке: "Это было под Ровно", "Сильные духом" Дмитрия Медведева, "Майор Вихрь", "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС уполномочен заявить" Юлиана Семенова, "Щит и меч" Вадима Кожевникова и других.Кинематографический раздел выставки посвящен созданию культовых советских фильмов о разведчиках. Здесь представлены фотографии актеров и съемочного процесса, материалы, связанные с режиссерами и консультантами картин, рабочие сценарии и кадры картин "Подвиг разведчика", "Тегеран-43", "Мертвый сезон" и других.Проект продлится до 4 сентября.Информационный партнер выставки — МИА "Россия сегодня".
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В Государственном литературном музее проходит выставка "Профессия — иностранец", сообщает пресс-служба.
Проект приурочен к 100-летию нелегальной разведки в России. Его название отсылает к одноименной книге Валерия Аграновского о легендарном советском резиденте в Англии Кононе Молодом, рассказывают в музее.
Выставка создана институцией совместно с Государственным центральным музеем кино при поддержке Службы внешней разведки Российской Федерации, Российского исторического общества и фонда "История Отечества".
Проект охватывает период от эпохи Гражданской войны до конца ХХ века. Он показывает историю отечественной нелегальной разведки через образы реальных и вымышленных "бойцов невидимого фронта". Герои выставки — Меер Трилиссер, Наум Эйтингон, Дмитрий Быстролетов, Николай Кузнецов, Павел Громушкин, Алексей Ботян, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый.
Классика жанра — фильм "Подвиг разведчика" (1948), в основе его сюжета — операция по захвату и ликвидации генерала фон Ильгена. Ее провел Николай Кузнецов. В основу образа героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и снятого по ней фильма легла история Алексея Ботяна, спасшего от взрыва заминированный фашистами исторический центр Кракова. Геворк Вартанян — прототип героя фильма "Тегеран-43" — предотвратил покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля в 1943 году в Тегеране, делятся подробностями в музее.
В литературном разделе выставки — материалы об истории создания и публикации повестей и романов о советской разведке: "Это было под Ровно", "Сильные духом" Дмитрия Медведева, "Майор Вихрь", "Семнадцать мгновений весны", "ТАСС уполномочен заявить" Юлиана Семенова, "Щит и меч" Вадима Кожевникова и других.
Кинематографический раздел выставки посвящен созданию культовых советских фильмов о разведчиках. Здесь представлены фотографии актеров и съемочного процесса, материалы, связанные с режиссерами и консультантами картин, рабочие сценарии и кадры картин "Подвиг разведчика", "Тегеран-43", "Мертвый сезон" и других.
Проект продлится до 4 сентября.
Информационный партнер выставки — МИА "Россия сегодня".
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