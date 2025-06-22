https://ria.ru/20250622/cherepanov--2024663993.html

Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе

Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе - РИА Новости, 22.06.2025

Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе

Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в "горячих точках" - "там, где война". РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T16:18:00+03:00

2025-06-22T16:18:00+03:00

2025-06-22T16:19:00+03:00

россия

ссср

центральная америка

сергей нарышкин

алексей ботян

юрий шевченко (герой россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в "горячих точках" - "там, где война". Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил имя полковника Черепанова в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ. Черепанов работал 24 года в 43 странах. По словам Нарышкина, Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой" и добился высоких результатов. В программе рассказывается, что Черепанов, еще будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем Черепанова призвали в армию, где затем пригласили на работу в КГБ и позже - в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка). В 27 лет Черепанов начал подготовку для работы в качестве разведчика-нелегала. По словам Черепанова, он пришел на службу в отдел, который специализировался на "горячих точках", и работал "там, где война". Черепанов добавил, что действовал в странах, где не было так называемых легальных резидентур отечественной внешней разведки. В таких условиях нелегал должен был рассчитывать только на свои силы. В целом Черепанов, по его словам, "работал в Центральной Америке, Южной Америке, Европе". Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов - в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян. В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков. Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.

https://ria.ru/20250615/rossiya-2022985280.html

https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html

https://ria.ru/20250409/nozhkin-2010291475.html

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россия, ссср, центральная америка, сергей нарышкин, алексей ботян, юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нтв (телеканал), московский энергетический институт, общество