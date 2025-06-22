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Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе - РИА Новости, 22.06.2025
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16:18 22.06.2025 (обновлено: 16:19 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/cherepanov--2024663993.html
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе - РИА Новости, 22.06.2025
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе
Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в "горячих точках" - "там, где война". РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T16:18:00+03:00
2025-06-22T16:19:00+03:00
россия
ссср
центральная америка
сергей нарышкин
алексей ботян
юрий шевченко (герой россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в "горячих точках" - "там, где война". Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил имя полковника Черепанова в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ. Черепанов работал 24 года в 43 странах. По словам Нарышкина, Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой" и добился высоких результатов. В программе рассказывается, что Черепанов, еще будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем Черепанова призвали в армию, где затем пригласили на работу в КГБ и позже - в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка). В 27 лет Черепанов начал подготовку для работы в качестве разведчика-нелегала. По словам Черепанова, он пришел на службу в отдел, который специализировался на "горячих точках", и работал "там, где война". Черепанов добавил, что действовал в странах, где не было так называемых легальных резидентур отечественной внешней разведки. В таких условиях нелегал должен был рассчитывать только на свои силы. В целом Черепанов, по его словам, "работал в Центральной Америке, Южной Америке, Европе". Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов - в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян. В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков. Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.
https://ria.ru/20250615/rossiya-2022985280.html
https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html
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ссср
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россия, ссср, центральная америка, сергей нарышкин, алексей ботян, юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нтв (телеканал), московский энергетический институт, общество
Россия, СССР, Центральная Америка, Сергей Нарышкин, Алексей Ботян, Юрий Шевченко (герой России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НТВ (телеканал), Московский энергетический институт, Общество
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе

Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал, что работал в горячих точках

© НТВРазведчик-нелегал Сергей Черепанов. Кадр видео
Разведчик-нелегал Сергей Черепанов. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© НТВ
Разведчик-нелегал Сергей Черепанов. Кадр видео
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в "горячих точках" - "там, где война".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил имя полковника Черепанова в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ. Черепанов работал 24 года в 43 странах. По словам Нарышкина, Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой" и добился высоких результатов.
Президент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева на первом плане – Анна Дульцева с дочерью; слева на втором плане – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин; справа – Артем Дульцев - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские
15 июня, 17:52
В программе рассказывается, что Черепанов, еще будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем Черепанова призвали в армию, где затем пригласили на работу в КГБ и позже - в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка). В 27 лет Черепанов начал подготовку для работы в качестве разведчика-нелегала.
По словам Черепанова, он пришел на службу в отдел, который специализировался на "горячих точках", и работал "там, где война". Черепанов добавил, что действовал в странах, где не было так называемых легальных резидентур отечественной внешней разведки. В таких условиях нелегал должен был рассчитывать только на свои силы. В целом Черепанов, по его словам, "работал в Центральной Америке, Южной Америке, Европе".
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".
Николай Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Истребитель немецких генералов: легендарный разведчик Николай Кузнецов
9 мая, 08:28
Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов - в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.
В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.
Актёр Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме Хождение по мукам - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Судьба самого любимого разведчика СССР: "Бекаса" Михаила Ножкина
9 апреля, 18:58
 
РоссияСССРЦентральная АмерикаСергей НарышкинАлексей БотянЮрий Шевченко (герой России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НТВ (телеканал)Московский энергетический институтОбщество
 
 
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