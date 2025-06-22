Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал о своей работе
Рассекреченный разведчик Черепанов рассказал, что работал в горячих точках
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Рассекреченный российский разведчик-нелегал Сергей Черепанов рассказал, что работал за рубежом в "горячих точках" - "там, где война".
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин рассекретил имя полковника Черепанова в программе "Новые русские сенсации" телеканала НТВ. Черепанов работал 24 года в 43 странах. По словам Нарышкина, Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой" и добился высоких результатов.
В программе рассказывается, что Черепанов, еще будучи студентом Московского энергетического института, пришел в Комитет государственной безопасности СССР с просьбой принять его на службу в контрразведку, но получил отказ и вернулся в вуз доучиваться. Затем Черепанова призвали в армию, где затем пригласили на работу в КГБ и позже - в Первое главное управление КГБ (внешняя разведка). В 27 лет Черепанов начал подготовку для работы в качестве разведчика-нелегала.
По словам Черепанова, он пришел на службу в отдел, который специализировался на "горячих точках", и работал "там, где война". Черепанов добавил, что действовал в странах, где не было так называемых легальных резидентур отечественной внешней разведки. В таких условиях нелегал должен был рассчитывать только на свои силы. В целом Черепанов, по его словам, "работал в Центральной Америке, Южной Америке, Европе".
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".
Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов - в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.
В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.