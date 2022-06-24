https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

В СВР открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен

В СВР открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен - РИА Новости, 24.06.2022

В СВР открыли монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен

Монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен открыли в пятницу на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:51

2022-06-24T13:51

2022-06-24T14:23

вячеслав тихонов

роберт рождественский

россия

германия

швейцария

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Монумент отечественным разведчикам-нелегалам всех времен открыли в пятницу на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки РФ в московском районе Ясенево.Торжественная церемония приурочена к столетию российской нелегальной разведки, которое будет отмечаться 28 июня. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека.В основу монумента работы скульптора Владимира Иванова лег образ советского разведчика-нелегала Максима Исаева-Штирлица, сыгранного киноактером Вячеславом Тихоновым в телесериале "Семнадцать мгновений весны" по одноименному роману Юлиана Семенова.В памятнике запечатлен кульминационный эпизод "Семнадцати мгновений…", когда Исаев-Штирлиц, вскрывший факт сепаратных переговоров Запада с нацистской Германией, едет из нейтральной Швейцарии обратно в Третий рейх, чтобы продолжить работу, хотя у него была возможность вернуться на родину. Советский разведчик, сидя на весенней земле на обочине дороги в Берлин, понимает, сколь огромному риску подвергает себя, и тем не менее делает свой окончательный выбор.На монументе выбиты слова из звучащей в телесериале песни на стихи Роберта Рождественского и музыку Микаэла Таривердиева "Мгновения": "Надо просто помнить долг от первого мгновенья до последнего".Нынешний памятник – особенный, отметил директор СВР Сергей Нарышкин, открывая церемонию. "Несмотря на практически полное портретное сходство с реальным и хорошо известным человеком, народным артистом Советского Союза Вячеславом Тихоновым, памятник посвящен очень многим людям, чьи имена, дела и подвиги чаще всего оставались скрыты завесой тайны", - сказал Нарышкин.В этом памятнике воплощен художественный образ, который знают в России все – от мала до велика, добавил он."Созданный гением Юлиана Семенова литературный персонаж, полковник Максим Максимович Исаев, проникший в верхушку спецслужб нацистской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица, стал олицетворением советского разведчика-нелегала для нескольких поколений наших соотечественников. А его судьба – это символ стойкости, подвига и порой трагедии людей, полностью, до конца посвятивших свою жизнь служению Отечеству и борьбе за самые высокие цели и идеалы", - сказал директор СВР.Этот сериал, ставший шедевром благодаря работе его режиссера Татьяны Лиозновой, повысил в обществе престиж профессии разведчика, отметил Нарышкин.В церемонии открытия монумента приняли участие дочери Юлиана Семенова и Вячеслава Тихонова.Управление "С" (нелегальная разведка) всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности родины – в их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

https://ria.ru/20220607/murzin-1793845811.html

https://ria.ru/20220531/pamyatnik-1791956187.html

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Дарья Буймова

вячеслав тихонов, роберт рождественский, россия, германия, швейцария, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество