Россия вернула домой нашего археолога Александра Михайловича Бутягина и жену нашего военнослужащего, против которой в Молдавии было сфабриковано уголовное дело.

Сегодня они — на Родине. В семье и с близкими. Их спасли русские мужчины. Нам всем очень повезло, что у нас такие чекисты и такие дипломаты. Что у нас — такая власть. И что у наших чекистов, у наших дипломатов и у тех, кто страной руководят, — такие друзья. Соратники. И товарищи по оружию.

Обмен Бутягина на молдавских спецслужбистов не был бы возможен без наших белорусских братьев. По сердцу и разуму.

Они пришли. Они подставили плечо. Они нас поддержали. И нам помогли. По-братски.

Мы стали свидетелями, как нравственные нормы мужского поведения обрели кровь, плоть и конкретику поступка. Мы видели наших офицеров. И мы поняли, что они совершили.

Скромные, уверенные и спокойные наши парни, мы вам говорим спасибо!

Они совершили невозможное: они выдрали из рук польской — а де-факто украинской — тайной политической полиции (ее раньше — в другой, правда, стране — принято было называть гестапо) русского ученого.

Вся "вина" Александра Михайловича Бутягина заключалась в том, что он занимался в нашем Крыму своим делом — раскопками.

В момент освобождения русского археолога всплыли подробности, как его взяли в заложники. И как его до этого вели, и как для него готовили ловушку. Кто эту ловушку расставлял. И кто его туда заманил. У этих агентов, иноагентов, террористов и провокаторов есть имена. Есть фамилии. Называть их рядом с выражением благодарности за спасение нашего Бутягина — неуместно, если не кощунственно.

В аду, как мы знаем, место для тех, кто обманул благодетелей, — в девятом кругу. Самом страшном. И вечном. Не считая, естественно, чудовищного нынешнего позора.

Те, кто заманивали в ловушку русского ученого по наводке своих украинских подопечных, растоптали могилы тех, кто пролили кровь и отдали жизнь за освобождение Польши . От гестапо. От лагерей смерти. Могилы тех, кто спасли сокровища Кракова . Тех, кто пали на поле брани, сберегая "Польску", чтобы она бы не "сгинела". И "Польска" действительно благодаря русским воинам-красноармейцам не "сгинела". Она получила из русских рук государственность. Сытую, благополучную жизнь.

Издевательский арест Бутягина, карикатурный суд, который оказался шапито, а не юстицией, — это та благодарность, которую мы получили.

Обижаться на предателей собственной истории — не для русских.

Обижаться и призывать кары на головы тех, кто продались за гранты и грантики и сдали Бутягина, — не для русских тем более.

Первые сгинут.

Вторые, несомненно, будут рано или поздно найдены и преданы суду.

Из историй, как русские находят и наказывают предателей, можно составить приличную библиотеку.

Истории обмена наших на вражеских агентов и шпионов, естественно, малочисленнее. Но каждая из них есть интеллектуальный шедевр общей работы дипломатов, чекистов и, естественно, политического руководства нашего государства.

Мы это знали всегда.

А теперь в этом в очередной раз убедился весь мир.