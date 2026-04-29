08:00 29.04.2026 (обновлено: 10:41 29.04.2026)

Киеву нанесена смертельная обида, а Россия ответила на опасный вызов

Елена Караева
Россия вернула домой нашего археолога Александра Михайловича Бутягина и жену нашего военнослужащего, против которой в Молдавии было сфабриковано уголовное дело.
Сегодня они — на Родине. В семье и с близкими. Их спасли русские мужчины. Нам всем очень повезло, что у нас такие чекисты и такие дипломаты. Что у нас — такая власть. И что у наших чекистов, у наших дипломатов и у тех, кто страной руководят, — такие друзья. Соратники. И товарищи по оружию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Центробанк выжимает компромиссное решение для России
28 апреля, 08:00
Обмен Бутягина на молдавских спецслужбистов не был бы возможен без наших белорусских братьев. По сердцу и разуму.
Они пришли. Они подставили плечо. Они нас поддержали. И нам помогли. По-братски.
Мы стали свидетелями, как нравственные нормы мужского поведения обрели кровь, плоть и конкретику поступка. Мы видели наших офицеров. И мы поняли, что они совершили.
Скромные, уверенные и спокойные наши парни, мы вам говорим спасибо!
Они совершили невозможное: они выдрали из рук польской — а де-факто украинской — тайной политической полиции (ее раньше — в другой, правда, стране — принято было называть гестапо) русского ученого.
Вся "вина" Александра Михайловича Бутягина заключалась в том, что он занимался в нашем Крыму своим делом — раскопками.
В момент освобождения русского археолога всплыли подробности, как его взяли в заложники. И как его до этого вели, и как для него готовили ловушку. Кто эту ловушку расставлял. И кто его туда заманил. У этих агентов, иноагентов, террористов и провокаторов есть имена. Есть фамилии. Называть их рядом с выражением благодарности за спасение нашего Бутягина — неуместно, если не кощунственно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Прибалтика выполнила ультиматум Путина
27 апреля, 08:00
В аду, как мы знаем, место для тех, кто обманул благодетелей, — в девятом кругу. Самом страшном. И вечном. Не считая, естественно, чудовищного нынешнего позора.
Те, кто заманивали в ловушку русского ученого по наводке своих украинских подопечных, растоптали могилы тех, кто пролили кровь и отдали жизнь за освобождение Польши. От гестапо. От лагерей смерти. Могилы тех, кто спасли сокровища Кракова. Тех, кто пали на поле брани, сберегая "Польску", чтобы она бы не "сгинела". И "Польска" действительно благодаря русским воинам-красноармейцам не "сгинела". Она получила из русских рук государственность. Сытую, благополучную жизнь.
Издевательский арест Бутягина, карикатурный суд, который оказался шапито, а не юстицией, — это та благодарность, которую мы получили.
Обижаться на предателей собственной истории — не для русских.
Обижаться и призывать кары на головы тех, кто продались за гранты и грантики и сдали Бутягина, — не для русских тем более.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Отдам даже Киев: выяснилось, что Трамп ждет от Путина больше всего на свете
25 апреля, 08:00
Первые сгинут.
Вторые, несомненно, будут рано или поздно найдены и преданы суду.
Из историй, как русские находят и наказывают предателей, можно составить приличную библиотеку.
Истории обмена наших на вражеских агентов и шпионов, естественно, малочисленнее. Но каждая из них есть интеллектуальный шедевр общей работы дипломатов, чекистов и, естественно, политического руководства нашего государства.
От Рудольфа Абеля и Конона Молодого до Виктора Бута и Константина Ярошенко, от Марии Бутиной и до Кирилла Вышинского: каждое имя в списке — спасенная жизнь. Каждая спасенная жизнь — это спасенный мир. Каждый спасенный мир — это триумф и колоссальная нравственная победа большой исторической России. Которая нигде и никогда не бросает своих.
Мы это знали всегда.
А теперь в этом в очередной раз убедился весь мир.
Мы придем за всеми своими и за всем своим столько раз, сколько потребуется. Ну а тем, кто все еще злобно точат на нас свои русофобские зубы, посоветуем это запомнить. Раз и навсегда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
Россия забрала у Европы самое ценное
26 апреля, 08:00
 
