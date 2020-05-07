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Умер известный историк СВР Владимир Антонов
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РИА Новости

Умер известный историк СВР Владимир Антонов

15:25 07.05.2020
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© Фото : Предоставлено пресс-бюро СВРВедущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов
© Фото : Предоставлено пресс-бюро СВР
Ведущий эксперт зала славы СВР России Владимир Антонов. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Известный историк спецслужб, писатель и журналист, полковник в отставке Владимир Антонов скончался на 77-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Владимир Антонов посвятил свою жизнь "сохранению и приумножению исторической памяти о легендарных сотрудниках и блестящих операциях отечественной внешней разведки, неустанному противодействию попыткам фальсификации и очернения истории нашей страны", отмечается в сообщении.
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Из-под авторского пера Антонова вышло более 50 книг. Среди них - изданные в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" биографии "Конон Молодый", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и "Кембриджская пятерка". Как член Союза писателей и Союза журналистов, Антонов принимал участие в работе над уникальным, не имеющим аналогов в истории мировых спецслужб, шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки".
В 2003 году был удостоен премии СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства за книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке".
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"До последних дней своей жизни Владимир Сергеевич Антонов занимал активную жизненную позицию, был полон творческих замыслов и планов. Знавшим его людям, он запомнился как неизменно энергичный, доброжелательный и глубоко эрудированный человек, всегда готовый оказать реальную помощь историкам, писателям, журналистам и другим энтузиастам, интересующимся историей отечественной разведки и других специальных служб", - говорится в сообщении.
За свою многолетнюю деятельность Владимир Антонов был удостоен многих наград. "Однако главной его наградой стала благодарная память и признательность читателей", - отмечают в пресс-бюро СВР.
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РоссияВладимир АнтоновСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Общество
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