Умер известный историк СВР Владимир Антонов

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Известный историк спецслужб, писатель и журналист, полковник в отставке Известный историк спецслужб, писатель и журналист, полковник в отставке Владимир Антонов скончался на 77-м году жизни, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Владимир Антонов посвятил свою жизнь "сохранению и приумножению исторической памяти о легендарных сотрудниках и блестящих операциях отечественной внешней разведки, неустанному противодействию попыткам фальсификации и очернения истории нашей страны", отмечается в сообщении.

Из-под авторского пера Антонова вышло более 50 книг. Среди них - изданные в серии "Жизнь замечательных людей" издательства "Молодая гвардия" биографии " Конон Молодый ", "Яков Серебрянский", "Павел Судоплатов", "Наум Эйтингон" и " Кембриджская пятерка ". Как член Союза писателей и Союза журналистов, Антонов принимал участие в работе над уникальным, не имеющим аналогов в истории мировых спецслужб, шеститомным изданием "Очерки истории российской внешней разведки".

В 2003 году был удостоен премии СВР России за лучшие произведения в области литературы и искусства за книгу "Тайные информаторы Кремля. Женщины в разведке".

"До последних дней своей жизни Владимир Сергеевич Антонов занимал активную жизненную позицию, был полон творческих замыслов и планов. Знавшим его людям, он запомнился как неизменно энергичный, доброжелательный и глубоко эрудированный человек, всегда готовый оказать реальную помощь историкам, писателям, журналистам и другим энтузиастам, интересующимся историей отечественной разведки и других специальных служб", - говорится в сообщении.