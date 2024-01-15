https://ria.ru/20240115/spetssluzhby-1921337496.html

Историк рассказал об успехе спецслужб СССР при председателе КГБ Семичастном

Историк рассказал об успехе спецслужб СССР при председателе КГБ Семичастном - РИА Новости, 15.01.2024

Историк рассказал об успехе спецслужб СССР при председателе КГБ Семичастном

Советские специальные службы при председателе КГБ СССР Владимире Семичастном добились значимых результатов, вошедших в историю – например, они великолепно... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T01:25

2024-01-15T01:25

2024-01-15T01:25

ссср

сша

куба

джон кеннеди (политик)

конон молодый

фидель кастро

кпсс

главное разведывательное управление рф

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Советские специальные службы при председателе КГБ СССР Владимире Семичастном добились значимых результатов, вошедших в историю – например, они великолепно провели операцию по прикрытию доставки на Кубу и размещению там советских ракет в 1962 году, рассказал РИА Новости историк спецслужб Олег Хлобустов. В понедельник исполняется 100 лет со дня рождения генерал-полковника Владимира Ефимовича Семичастного (1924-2001), в 1961-1967 годах возглавлявшего Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. "Нахождение на посту председателя КГБ Владимира Семичастного в течение без малого шести лет отмечено целым рядом событий", - рассказал Хлобустов РИА Новости. "При его молодости, а Семичастному на момент назначения было 37 лет, он, тем не менее, показал себя состоявшимся и достаточно неплохим руководителем, после комсомольских и партийных должностей у него проснулся интерес к чекистской работе. И по сравнению со своим предшественником Александром Шелепиным он оставил у чекистов более добрую память", - добавил историк. По словам Хлобустова, заслуга Семичастного состоит в том, что он или сохранил, или подобрал неплохих своих заместителей или руководителей управлений КГБ СССР. "В отличие от других руководителей, он прислушивался к их мнению и соглашался с ними. И поэтому у КГБ было немало достижений", - отметил собеседник агентства. Прикрытие операции "Анадырь" Еще до того, как Семичастного назначили руководить КГБ, президент США Джон Кеннеди в начале апреля 1961 года санкционировал американскую операцию по свержению коммунистической власти на Кубе во главе с Фиделем Кастро. Четырнадцатого апреля 1961 года началась операция в бухте Кочинос, проводившаяся кубинскими наемниками, обученными в центрах подготовки Центрального разведывательного управления США. Целью операции было свержение режима Фиделя Кастро. Операция завершилась полным провалом, который вызвал значительный резонанс по всему миру. "В дальнейшем операция ЦРУ против Кубы стала называться операцией "Мангуста". И уже в феврале 1962 года КГБ направлял в ЦК КПСС информацию о раскрытом этом плане вторжения на Кубу", - сказал Хлобустов. Все это происходило на фоне размещения в Турции американских ракет средней дальности РСМ-19 "Юпитер" с ядерными боеголовками. Радиус их действия составлял 2,4 тысячи километров, что позволяло нанести удары по центрам принятия решений в СССР. Это обеспечивало США стратегическое преимущество в нанесении последующих ядерных ударов по Советскому Союзу. Сил и средств по уничтожению этих ракет в воздухе у СССР не было. "Противодействием стала наша стратегическая операция "Анадырь" по созданию Группы советских войск на Кубе. А фактически это было физическое прикрытие размещаемой на острове отдельной дивизии ракетных войск стратегического назначения СССР. То есть это был стратегический прорыв, который готовился Генеральным штабом. Его утвердили на Совете обороны СССР в мае 1962 года", - отметил Хлобустов. Общий замысел операции "Анадырь" состоял в развертывании на Кубе Группы советских войск в составе соединений и частей РВСН, Сухопутных войск, ВВС, ПВО и Военно-морского флота (всего до 51 тысячи человек). Основу Группы составляла ракетная дивизия в составе трех полков, оснащенных ракетами средней дальности Р-12, и двух полков, на вооружении которых находились ракеты Р-14 (всего 40 ракетных установок с дальностью действия ракет от 2,5 до 4,5 тысяч километров). Дивизия не имела задачи нанесения упреждающего ядерного удара по США, а должна была осуществлять сдерживание Вашингтона. "План операции "Анадырь" не выходил за рамки международных отношений. Это была своего рода шахматная партия, в которой ответный ход являлся совершенно оправданным и был вызван американскими решениями", - подчеркнул историк. "И очень важно отметить блестящее контрразведывательное прикрытие этой операции, которую по линии госбезопасности курировал первый заместитель председателя КГБ Петр Иванович Ивашутин. Было привлечено много десятков гражданских судов, которые совершили не по одному рейсу на Кубу. Переброска нескольких десятков тысяч военнослужащих. И все это прошло незаметно для американской разведки", - сказал Хлобустов. До середины октября американцы не знали о наличии увеличенного советского воинского контингента на Кубе и размещенных там ракетах. Когда же США обнаружили советское ядерное оружие на Кубе, начался Карибский кризис. Президент США Джон Кеннеди объявил военно-морскую блокаду Кубы и привел в боевую готовность вооруженные силы США, готовясь ударить по советским ракетам на Острове Свободы. Одновременно по закрытым каналам между СССР и США шли напряженные переговоры. Один из таких каналов действовал с участием прославленного сотрудника советской внешней разведки, впоследствии Героя России Александра Феклисова. В ходе консультаций был достигнут компромисс. Правительство СССР согласилось с требованием США о выводе советских ракет с Кубы в обмен на заверения правительства США о соблюдении территориальной неприкосновенности острова и гарантии невмешательства во внутренние дела этой страны. Тем самым был положен конец антикубинской операции "Мангуста". В конфиденциальном порядке было заявлено также о выводе американских ракет из Турции и Италии. Дело Пеньковского В самый разгар Карибского кризиса 22 октября 1962 года в Москве советские контрразведчики задержали агента США и Великобритании, полковника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил СССР (ГРУ) Олега Пеньковского. "У нас иногда много пишут, что Пеньковский передал американцам план создания Группы советских войск на Кубе. Это не соответствует действительности. Но что действительно предатель передал США, так это как раз важные данные о ракетных войсках стратегического назначения, созданных в СССР в 1959 году. И как раз сведения, полученные от Пеньковского, помогли американцам расшифровать и правильно интерпретировать сделанные ими в середине октября снимки территории Кубы", - пояснил Хлобустов. В мае 1963 года Пеньковского за измену Родине расстреляли по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР. "Владимир Семичастный по просьбе Олега Грибанова, начальника 2-го Главного управления КГБ, то есть контрразведки, которое вело разработку Пеньковского, обращался к руководителю ГРУ, а до этого первому председателю Комитета госбезопасности Ивану Серову с просьбой оказать содействие КГБ в этом деле. Но тот устранился от помощи бывшим коллегам – мол, он и сам все знает и все умеет", - отметил Хлобустов. "Высокомерие Серова, переоценка им своих результатов отмечалась многими, но в данном случае его позиция была абсолютно антигосударственной. И Серов получил то, что заслужил – его разжаловали из генерала армии в генерал-майора и лишили звания Героя Советского Союза, отправили в отставку и исключили из рядов КПСС", - добавил историк. Ну а ГРУ возглавил первый зам Семичастного Петр Ивашутин, который проработал на посту начальника советской военной разведки без малого четверть века. Вызволение нелегаловНо период руководства Семичастным КГБ был наполнен для советских органов госбезопасности и другими примечательными событиями, сказал Хлобустов. "Например, 10 февраля 1962 года на мосту Глиникер-Брюкке, соединявшем Восточный и Западный Берлин, состоялся первый в истории между СССР и США обмен нашего разведчика-нелегала Вильяма Генриховича Фишера, широко известного как Рудольф Иванович Абель, на сбитого над территорией Советского Союза американского летчика-разведчика Фрэнсиса Гарри Пауэрса", - добавил историк. Одновременно власти ГДР освободили американского студента из Йельского университета Фредерика Прайора, ранее арестованного за шпионаж в Восточном Берлине. Примерно через полтора года в СССР помиловали и освободили из-под стражи еще одного американца Марвина Макинена из Пенсильванского университета, отбывавшего восьмилетний срок за шпионаж в тюрьме в Киеве. Поэтому фактически Фишера-Абеля обменяли не на одного, а на трех граждан США. Перед разведывательной сетью, действовавшей в США и руководимой Фишером, была поставлена задача добывания важнейшей информации об агрессивных планах и замыслах США в отношении СССР. В 1957 года Фишера раскрыл его шифровальщик, пьяница Рейно Хейханен, переметнувшийся на сторону США. Арестованный ФБР Фишер отказался от сотрудничества с американскими спецслужбами. Американский суд в том же 1957-м приговорил Фишера к 30 годам тюрьмы. Для советского разведчика это означало, по сути, пожизненный срок. Но для того чтобы дать Москве знать о своем аресте и о том, что он не предатель, разведчик назвался именем своего покойного друга и сослуживца по разведке Рудольфа Абеля, и фактически сам создал для себя новую легенду, которую понял и принял Центр, проведший сложную многоходовую операцию, позволившую вызволить советского нелегала из тюрьмы. Грамоту на обмен Фишера-Абеля подписал лично Джон Кеннеди. "В 1964 году еще одного легендарного разведчика-нелегала Конона Молодого, работавшего в Англии и также получившего срок в результате предательства, обменяли на англичанина Гревилла Винна, арестованного и осужденного в СССР по делу Пеньковского", - отметил Хлобустов. Британцы раскрыли Молодого из-за предательства сотрудника польской разведки Михала Голеневского. Есть фотография, на которой запечатлена встреча Владимира Семичастного с Вильямом Фишером и Кононом Молодым, вернувшимися на родину. "Об этом мало вспоминают, но к числу успехов советской внешней разведки при Семичастном относится и прошедшая в январе 1963 года операция по эвакуации из столицы Ливана Бейрута Кима Филби, возглавлявшего знаменитую "Кембриджскую пятерку" - группу наших высокопоставленных британских агентов. Это была дерзкая операция, поскольку советская разведка получила упреждающую информацию о том, что англичане хотят арестовать Филби и предъявить ему обвинение в работе на СССР", - подчеркнул Хлобустов. По его словам, к важным результатам можно отнести и переправку в СССР в 1965 году еще одного легендарного советского разведчика, экс-офицера британской MI6 Джорджа Блейка, сбежавшего из британской тюрьмы, где он находился из-за предательства все того же Голеневского. Спецназ органов госбезопасностиПри Семичастном, по сути, начала создаваться основа сил специального назначения органов государственной безопасности СССР времен холодной войны. По мнению экспертов, это произошло именно после Карибского кризиса, когда советскому руководству стало ясно, что к "особому периоду" следовало готовиться по всем возможным направлениям. Руководством КГБ СССР было принято решение, поддержанное на высшем государственном уровне, о необходимости подготовки руководителей и заместителей руководителей групп специального назначения органов безопасности, предназначенных для действий в глубоком тылу противника. "И в 1966 году началась подготовка такого специального резерва", - сказал Хлобустов. Тогда в районе подмосковного Голицыно был организован внештатный специальный курс при первом факультете Высшей Краснознаменной школы КГБ в форме пятимесячных сборов. Сокращенно это именовалось "Курсы усовершенствования офицерского состава КГБ СССР" (КУОС). На должность начальника спецкурса был назначен полковник Харитон Болотов. Преподавателями стали опытные разведчики, фронтовики, которым в годы Великой Отечественной войны довелось действовать за линией фронта в составе оперативных групп органов госбезопасности, а после войны сражаться с бандеровским подпольем на территории Западной Украины. В частности, заместителем руководителя спецкурса стал полковник Григорий Бояринов, который в 1944 году на Ленинградском фронте командовал отрядом специального назначения. В декабре 1979-го Бояринов погиб при штурме резиденции президента Афганистана Хафизуллы Амина дворца "Тадж-бек" в Кабуле и был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. По итогам этого "пилотного проекта" 19 марта 1969 года было подписано постановление Совета министров СССР о создании Курсов усовершенствования офицерского состава КГБ как штатного подразделения в структуре КГБ. "Те, кто заканчивал КУОС, были высококлассными специалистами", - подчеркнул Хлобустов. Ценный опыт подготовки куосовцев был использован при создании в 1981 году подразделения специального назначения "Вымпел" внешней разведки КГБ, отметил историк. Попытка реабилитации легендарных чекистовО человеческих качествах Владимира Семичастного говорит его попытка добиться реабилитации организаторов выдающихся операций советских органов госбезопасности в годы Великой Отечественной войны Павла Судоплатова и Наума Эйтингона. "Шел 1965 год, приближалась 20-я годовщина Победы, в которую очень большой вклад внесли чекисты. В те годы это в общем не замалчивалось, хотя, например, в силу целого ряда причин заслуги военной контрразведки были принижены", - сказал Хлобустов. "Безусловно, очень большой вклад в Победу внесло 4-е, разведывательно-диверсионное управление НКВД-НКГБ СССР, которое возглавлял Павел Анатольевич Судоплатов, а его заместителем был Наум Исаакович Эйтингон", - добавил историк. В июле 1941 года была образована Особая группа при наркоме НКВД под руководством Судоплатова, в которую вошли мастера разведывательно-диверсионной деятельности, получившие боевой опыт в ходе гражданской войны в Испании. При Особой группе были созданы войска, преобразованные позднее в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения (ОМСБОН). В октябре 1941-го на базе Особой группы сформировали 2-й отдел НКВД СССР, реорганизованный в 1942 году в 4-е управление. Сотрудники разведывательно-диверсионных групп НКВД-НКГБ проходили специальную подготовку, позволявшую вести бой с превосходящими силами противника, воевать в любых погодных условиях, и днем, и ночью, на любой местности, используя любые виды оружия: от ножа и револьвера до противотанкового ружья и артиллерийских орудий, не теряя самообладания и мужества в самых опасных условиях. Начав борьбу с оккупантами с битвы у стен Москвы, они прошли боевыми рейдами по тылам противника на Украине и в Белоруссии, сражались с врагами на территории Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Словакии, Словении, Польши и Чехии. На их боевом счету десятки тысяч уничтоженных солдат и офицеров противника, карателей и нацистских пособников всех мастей, сотни пущенных под откос эшелонов с боевой техникой и живой силой, взорванных складов боеприпасов, мостов, железных и шоссейных дорог. "В 1953 году Судоплатов и Эйтингон были необоснованно осуждены по "делу Берии", получили абсолютно несправедливые приговоры и находились в заключении. И в феврале 1965 года большое число бывших сотрудников 4-го управления выступило в защиту Судоплатова и Эйтингона. Они в феврале 1965 года написали председателю КГБ СССР о том, что это достойные люди, которые заслуживают реабилитации", - сказал Хлобустов. В числе инициаторов обращения к Семичастному была прославленная советская разведчица Зоя Рыбкина (широко известная как детская писательница Зоя Воскресенская), в свое время сотрудница Особой группы. Причем Рыбкина еще в 1953-м выступила в защиту Судоплатова, но за это была уволена из разведки и по сути сослана в Воркуту начальником спецчасти Воркутлага. "По указанию Семичастного была проведена проверка дел Судоплатова и Эйтингона, и по ее результатам он информировал ЦК КПСС, что со стороны КГБ нет никаких препятствий для реабилитации этих прославленных чекистов. Но ЦК отказался это сделать", - сказал историк. Эйтингон вышел на свободу в 1964 году, Судоплатов – в 1968-м. Оба были полностью реабилитированы Главной военной прокуратурой РФ в 1992 году (Эйтингон – посмертно).

https://ria.ru/20230427/kgb-1868120561.html

https://ria.ru/20231206/kedrov-1914052507.html

https://ria.ru/20230419/zdanovich-1866093914.html

https://ria.ru/20230831/ustupki-1893289239.html

https://ria.ru/20230825/putin-1892316354.html

https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html

ссср

сша

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ссср, сша, куба, джон кеннеди (политик), конон молодый, фидель кастро, кпсс, главное разведывательное управление рф, центральное разведывательное управление (цру)