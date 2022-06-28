https://ria.ru/20220628/razvedka-1798767000.html

Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин

Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.06.2022

Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин

Только Россия обладает современной нелегальной разведкой, способной годами работать за рубежом и добывать исключительно важные данные, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2022

2022-06-28T16:34

2022-06-28T16:34

2022-06-28T17:21

безопасность

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

геворк вартанян

конон молодый

рудольф абель (вильям фишер)

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Только Россия обладает современной нелегальной разведкой, способной годами работать за рубежом и добывать исключительно важные данные, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Ни одна страна мира не обладает столь мощным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанными и проверенными временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности нашего государства информации", — отметил директор СВР.Он напомнил, что в свое время легендарный отечественный разведчик Герой Советского Союза Геворк Вартанян на вопрос, почему иностранные спецслужбы практически не используют нелегалов, ответил, что, по его мнению, их оперативные работники не имеют такой силы духа, какой обладают российские."Они, возможно, и способны успешно работать с нелегальных позиций, но лишь эпизодически и в течение весьма непродолжительного времени. Трудиться в особых условиях годами, как это делают наши сотрудники особого резерва, им просто не под силу", — пояснил Нарышкин.Управление "С" СВР 28 июня отмечает вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.

https://ria.ru/20220530/yubiley-1791728530.html

https://ria.ru/20220508/razvedka-1787432580.html

https://ria.ru/20220127/razvedka-1769729938.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, геворк вартанян, конон молодый, рудольф абель (вильям фишер)