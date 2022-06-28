Рейтинг@Mail.ru
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220628/razvedka-1798767000.html
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин - РИА Новости, 28.06.2022
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин
Только Россия обладает современной нелегальной разведкой, способной годами работать за рубежом и добывать исключительно важные данные, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 28.06.2022
2022-06-28T16:34
2022-06-28T17:21
безопасность
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
геворк вартанян
конон молодый
рудольф абель (вильям фишер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/80/1563958078_0:136:3159:1913_1920x0_80_0_0_65193846a2acb68f70a1236bdbc7ca4c.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Только Россия обладает современной нелегальной разведкой, способной годами работать за рубежом и добывать исключительно важные данные, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин."Ни одна страна мира не обладает столь мощным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанными и проверенными временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности нашего государства информации", — отметил директор СВР.Он напомнил, что в свое время легендарный отечественный разведчик Герой Советского Союза Геворк Вартанян на вопрос, почему иностранные спецслужбы практически не используют нелегалов, ответил, что, по его мнению, их оперативные работники не имеют такой силы духа, какой обладают российские."Они, возможно, и способны успешно работать с нелегальных позиций, но лишь эпизодически и в течение весьма непродолжительного времени. Трудиться в особых условиях годами, как это делают наши сотрудники особого резерва, им просто не под силу", — пояснил Нарышкин.Управление "С" СВР 28 июня отмечает вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
https://ria.ru/20220530/yubiley-1791728530.html
https://ria.ru/20220508/razvedka-1787432580.html
https://ria.ru/20220127/razvedka-1769729938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/80/1563958078_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_6c2a99f0538b5e9025f1119cf7444129.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, геворк вартанян, конон молодый, рудольф абель (вильям фишер)
16:34 28.06.2022 (обновлено: 17:21 28.06.2022)
 
Только у России есть современная нелегальная разведка, заявил Нарышкин

Нарышкин назвал Россию единственной страной мира с современной нелегальной разведкой

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Сергей Нарышкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Только Россия обладает современной нелегальной разведкой, способной годами работать за рубежом и добывать исключительно важные данные, заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
"Ни одна страна мира не обладает столь мощным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанными и проверенными временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности нашего государства информации", — отметил директор СВР.
Памятная серебряная монета номиналом 3 рубля 100-летний юбилей нелегальной разведки - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 13:26
Банк России выпускает монету к столетнему юбилею нелегальной разведки
Он напомнил, что в свое время легендарный отечественный разведчик Герой Советского Союза Геворк Вартанян на вопрос, почему иностранные спецслужбы практически не используют нелегалов, ответил, что, по его мнению, их оперативные работники не имеют такой силы духа, какой обладают российские.
"Они, возможно, и способны успешно работать с нелегальных позиций, но лишь эпизодически и в течение весьма непродолжительного времени. Трудиться в особых условиях годами, как это делают наши сотрудники особого резерва, им просто не под силу", — пояснил Нарышкин.
Памятник руководителю советской внешней разведки в годы Великой Отечественной войны Павлу Фитину - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 08:00
Как побеждать: уроки от начальника советской разведки
Управление "С" СВР 28 июня отмечает вековой юбилей. Нелегалом называют разведчика, работающего в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Он действует в соответствии со специально разработанной до мельчайших деталей легендой — биографией фактически другого человека. Как заявил глава СВР, немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", как нелегальная разведка.
В разное время были обнародованы имена подлинных асов-нелегалов, внесших неоценимый вклад в обеспечение интересов и безопасности Родины. В их числе Яков Серебрянский, Дмитрий Быстролетов, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов.
В последние годы рассекретили еще нескольких выдающихся разведчиков-нелегалов, в их числе Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Доктор исторических наук Владимир Винокуров - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 09:44
Историк рассказал о заслугах военной разведки в разгроме Наполеона
 
БезопасностьРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинГеворк ВартанянКонон МолодыйРудольф Абель (Вильям Фишер)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала