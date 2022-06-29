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Сергей Нарышкин: нелегальная разведка у России будет всегда

Сергей Нарышкин: нелегальная разведка у России будет всегда - РИА Новости, 29.06.2022

Сергей Нарышкин: нелегальная разведка у России будет всегда

"Профессия – иностранец". Это название одной из известных книг для многих простых людей отражает смысл того, кто такой разведчик-нелегал – человек, работающий в РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T10:30

2022-06-29T10:30

2022-06-29T10:56

технологии

рудольф абель (вильям фишер)

николай кузнецов

рихард зорге

россия

ссср

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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"Профессия – иностранец". Это название одной из известных книг для многих простых людей отражает смысл того, кто такой разведчик-нелегал – человек, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал действует в соответствии со специально разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека, до конца отдавая себя служению Родине. Но происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. И поэтому нелегальную разведку с полным правом можно считать не просто профессией, но прежде всего подлинным подвижничеством. Сто лет назад, 28 июня 1922 года, в структуре отечественной внешней разведки было создано подразделение для работы ее сотрудников с нелегальных позиций за рубежом. О том, какие это поистине уникальные, штучные люди – российские разведчики-нелегалы, как часто они меняли ход мировой истории, обеспечивая безопасность Отечества, почему только Россия имеет современную, очень эффективную нелегальную разведку, и сможет ли техника когда-нибудь заменить человека в этом деле, по случаю юбилея в интервью РИА Новости рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.– Сергей Евгеньевич, два года назад отмечалось столетие Службы внешней разведки, но вот уже пришел черед еще одного векового юбилея – Управления "С" СВР, нелегальной разведки. Периодически публикуются результаты соцопросов о том, кого в России считают символом профессии разведчика. Чаще всего ответы такие – Штирлиц из незабываемого сериала "Семнадцать мгновений весны", Йоган Вайсс из фильма "Щит и меч", Рудольф Абель, Павел Кольцов из "Адъютанта его превосходительства", Николай Кузнецов, Рихард Зорге, Константин Ладейников из "Мертвого сезона" и его прототип - Конон Молодый, а из тех, кто стал известен в современную эпоху – например, Геворк и Гоар Вартаняны. Здесь и киноперсонажи, и реальные люди, но все же можно выделить основное: большинство называемых имен - нелегалы. Закономерно ли это? Что, на ваш взгляд, позволяет считать нелегалов, или, как говорится на профессиональном языке – сотрудников особого резерва, наиболее концентрированным выражением разведчика?– Нельзя не согласиться с приведенной оценкой сотрудников особого резерва. Очень хорошо, образно, охарактеризовал суть нелегальной разведки выдающийся разведчик-нелегал Дмитрий Александрович Быстролетов: "Разведчик идет к цели по лезвию остро отточенного ножа... Родина остается для него единственным звеном, на жизнь и смерть неразрывно связывающим его с прошлым и будущим". Не раскрывая секрета, можно сказать, что помимо нелегальной разведки у нас имеются и другие, не менее важные структурные звенья, где самоотверженно трудятся настоящие профессионалы, также приносящие пользу Родине. И, кстати, в самой нелегальной разведке служат не только разведчики-нелегалы.Что касается сотрудников особого резерва, то это люди особенные. И не только потому, что все они уникальные профессионалы, прошли перед приходом в профессию строгий отбор, обладают массой качеств, не свойственных другим людям. Они ведут свою "тихую войну" лицом к лицу с противником. И цена ошибки в их работе исключительно высока. В этом опасном противостоянии и риске коренится специфика их профессии.– В интервью по случаю 100-летия СВР вы говорили, что наша разведывательная школа объективно является одной из ведущих в мире – как школа русского балета, или, например, школа отечественной математики. Очевидно, что это относится и к нелегальной разведке. А может быть, прежде всего к ней? Как же создавалась эта уникальная школа нелегалов? Что было стимулом для ее появления и развития?– Зарождение нашей нелегальной разведки было вынужденным, неизбежным и закономерным ответом на те невыносимые условия, в которые поставило нашу страну ее тотально враждебное окружение. Этому способствовала та обстановка жесткой международной изоляции, в которой оказалось наше государство в 20-е годы XX столетия.Кроме того, в результате пережитых незадолго до этого нашей планетой глобальных потрясений и повсеместной утраты прежней стабильности сложились весьма благоприятные условия для использования методов разведки с нелегальных позиций. Все они позволяли успешно решать вопросы документирования, легализации, прохождения погранконтроля, стоявшие перед предшественниками нынешних сотрудников особого резерва.Важно также помнить, что разведдеятельность с нелегальных позиций в наших спецслужбах после 1917 года возникла отнюдь не на пустом месте, а в результате обобщения мирового и своего собственного опыта, в первую очередь, использования практических навыков революционного подполья. Разведчиками-нелегалами "первого призыва" стали люди, в полной мере обладавшие таким опытом. К тому же многие из этих людей были по происхождению иностранцами, прекрасно владели иностранными языками, имели многолетний опыт нахождения за рубежом в эмиграции.Возвращаясь к истории создания нелегальной разведки, отмечу, что первым ее полноценным структурным подразделением в Иностранном отделе (ИНО) ОГПУ стало его 1-е отделение, образованное в конце 1920-х годов.– Интересно, почему в названии Управления присутствует литера "С"? Она обозначает что-то определенное или была взята, чтобы никто посторонний не догадался о сути дела?– После появления в марте 1954 года Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР были предприняты энергичные шаги по восстановлению утраченных к тому времени в силу ряда причин возможностей нелегальной разведки. В соответствии с решением ЦК КПСС "О мерах по усилению разведывательной работы в органах государственной безопасности за границей" в Первом главном управлении КГБ приказом от 17 сентября 1954 года было образовано наделенное соответствующими функциями, силами и средствами Специальное управление (Спецуправление, СУ). Таким образом "С" расшифровывается просто, как первая буква от слова "специальный". Что касается современного наименования подразделения, которое всем известно как Управление "С", то можно констатировать, что 20 октября 1966 года упоминавшееся выше Спецуправление было переименовано в Управление "С" ПГУ КГБ при Совете Министров СССР. При этом в среде оперсостава в неофициальной обстановке подразделение продолжают называть "спецуправлением".Таким образом, литера "С" в названии подразделения была изначально связана со словом "специальный" в его прежнем наименовании.– Часто утверждается, что нелегальной разведкой обладает лишь считанное число стран. Так ли это? И если это так, то почему другие не создали у себя такую службу?– Это утверждение в полной мере соответствует действительности. Немногие страны обладают таким эффективным оружием "незримой войны", каким является нелегальная разведка. Что касается нелегальной разведки в ее нынешнем виде, то она поистине уникальна. Ни у кого нет такой. Ни одна страна мира не обладает столь мощным аппаратом подбора и подготовки разведчиков-нелегалов, наработанными и проверенными временем инструментарием, методологией организации добывания ими жизненно необходимой для обеспечения безопасности нашего государства информации.В свое время наш легендарный разведчик-нелегал Герой Советского Союза Геворк Андреевич Вартанян на вопрос о том, почему иностранные спецслужбы, за редким исключением, практически не используют разведчиков-нелегалов, отвечал, что, по его сугубо личному мнению, у их оперработников просто нет такой силы духа, как у наших. Они, возможно, и способны успешно работать с нелегальных позиций, но лишь эпизодически и в течение весьма непродолжительного времени. Трудиться в особых условиях годами, как это делают наши сотрудники особого резерва, им, очевидно, просто не под силу.– Для всякого разведчика (а для нелегала, наверное, особенно) важно понимать, что полученные им сведения имеют значение для обеспечения интересов и безопасности его страны. Как оценивает руководство России работу нелегальной разведки, ту информацию, которая, что называется, "реализуется по высшей разметке"?– Результаты работы нелегальной разведки, в том числе добытые ею и реализуемые по высшей разметке сведения, оцениваются исключительно положительно. Как известно, в руководстве России находятся достаточно компетентные и мудрые люди, способные правильно воспринять то, что им докладывается по линии спецслужб, и не допустить повторения пережитых нашей страной трагедий, ставших следствием недооценки своевременно представленной разведкой информации.– Два года назад вы официально назвали имена нескольких выдающихся наших нелегалов разных лет. Не так давно сообщили еще одно имя – Бориса Прибыткова. Были обнародованы некоторые результаты, которых в разное время добились эти асы. Например, Герой России Юрий Анатольевич Шевченко. Он, к несчастью, до обидного мало, несколько месяцев, прожил после того, как его имя стало широко известно. Но все же успел в рамках возможного рассказать о том, что сделал, например, как в свое время добыл планы НАТО по расчленению нашей страны на отдельные районы, фактически удельные княжества. Будет ли справедливо утверждать, что результаты работы наших нелегалов порой влияли ни больше, ни меньше на ход мировой истории?– Сказанное вами относится не только к нелегальной, но и ко всей разведке. Впрочем, влияние разведчиков-нелегалов на ход мировой истории несомненно и велико, примеров тому много.Так, наши сотрудники особого резерва, наряду с представителями других подразделений внешней разведки, сделали в свое время все от них зависящее для добывания за рубежом секретов создания ядерного оружия. Это позволило нам в кратчайшие сроки обеспечить себя надежной защитой и сорвать вынашиваемые на Западе, прежде всего в США, конкретные планы уничтожения нашего государства массированными атомными бомбардировками. Разведчики, по сути, предотвратили новую мировую войну, которая грозила стать последней в истории человечества. На ход мировой истории несомненно повлиял и Герой России Козлов Алексей Михайлович, добывший сведения о ядерной программе ЮАР, что привело не только к ее прекращению, но и к крушению в стране режима апартеида. А то, что сделал для нашего государства и мировой истории Герой России Шевченко Юрий Анатольевич, просто не поддается описанию. Этот вклад трудно переоценить. И время пока не пришло подробно рассказать об этом.Или супруги Вартанян, во многом благодаря которым в 1943 году в Тегеране было сорвано покушение гитлеровцев на глав стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. А Звезду Героя Геворк Андреевич получил за конкретные результаты в своей разведывательной работе, раскрывать детали которой по известным причинам пока нельзя.– Пять лет назад, на 95-летие Управления "С", президент Владимир Путин посетил штаб-квартиру СВР и вручил высокие награды нескольким людям, в том числе, и Золотую Звезду Юрию Шевченко. Наверное, и перед вековым юбилеем тоже готовились наградные листы. А случалось ли в истории нелегальной разведки, когда отдельные сотрудники добивались настолько выдающихся результатов, что в целях сохранения секретности их даже нельзя было отмечать орденами и медалями, чтобы не возникало вопросов, за что?– У нас всегда отдают должное заслуживающим награды разведчикам-нелегалам. Вы правы в том, что их награждения обычно оформляются закрытыми указами, без опубликования в СМИ, вручение наград происходит в узком кругу, вне службы наши сотрудники особого резерва никогда не надевают своих орденов и медалей. Но это лишь небольшие издержки профессии, девизом которой служат слова "Без права на славу, во славу Державы".При этом конкретные достижения в работе наших разведчиков-нелегалов, как правило, не упоминаются даже в наградных документах на них. Там мы часто можем увидеть стандартные фразы типа "за выполнение специальных заданий за рубежом". Вся конкретика остается достоянием оперативных дел наших нелегалов, доступ к этим документам имеют очень немногие сотрудники.– На ваш взгляд, сможет ли нелегальная разведка как очень эффективный инструмент разведывательной деятельности существовать сколь угодно долго, или ее возможности нивелируются по мере того, как "цифровой след" все в большей степени будет сопровождать личность человека?– Мне не хотелось бы вдаваться в излишние рассуждения и комментарии по поводу затронутого вами вопроса. Скажу лишь одно: разведка, и ее нелегальная составляющая не является исключением, представляет собой самодостаточный и гибкий организм, умеющий приспосабливаться к изменениям окружающей среды. Она жива, и будет жить до тех пор, пока существует институт государства, пока есть границы между странами, пока имеются государственные интересы и те силы, которые могут их нарушить. Это касается и ее работы с нелегальных позиций.Нелегальная разведка и сейчас по-прежнему остается в строю, мужественно и профессионально отвечая на все вызовы переживаемой нами исторической эпохи. В своей работе на благо Родины это, вне всяких сомнений, уникальное подразделение неизменно опиралось и опирается на своих сотрудников, главное ее оружие и богатство.Столетний юбилей нелегальной разведки выпал на очень непростое для России время. Вновь, как и в далекие 1920-е годы, нашу страну пытаются изолировать от остального мира, задушить санкциями, постоянно провоцируют и пробуют на прочность. Повсюду наносятся точечные удары по нашим интересам, создаются зоны отчуждения вокруг российских загранучреждений, без каких-либо видимых причин наших загранработников, в том числе и дипломатов, высылают из стран пребывания. Повсеместно организуются антироссийские кампании, вокруг российских граждан и учреждений насаждается обстановка подозрительности и отчужденности.В сложившейся обстановке многократно возрастает востребованность в специфических силах и средствах нелегальной разведки, надежность которых проверена многими годами работы в особых условиях. И альтернативы им, похоже, нет. Ведь никакая техника не заменит человека в таком архиважном деле, как разведдеятельность.Жизнь продолжается. И вместе с ней ни на секунду не прерывается нелегкая ратная вахта Управления "С" СВР России, уникального подразделения нелегальной разведки, занимающего свои ответственные позиции на "невидимом фронте".

https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

https://ria.ru/20220525/svr-1790619952.html

https://ria.ru/20220628/razvedka-1798767000.html

https://ria.ru/20220507/razvedka-1787392783.html

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794236114.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1775967090.html

https://ria.ru/20201203/razvedchiki-1587500704.html

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