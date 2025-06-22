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Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала - РИА Новости, 22.06.2025
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13:05 22.06.2025 (обновлено: 15:13 22.06.2025)
https://ria.ru/20250622/naryshkin--2024621596.html
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала - РИА Новости, 22.06.2025
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе... РИА Новости, 22.06.2025
2025-06-22T13:05:00+03:00
2025-06-22T15:13:00+03:00
россия
рсфср
сергей нарышкин
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе за рубежом, — это полковник СВР России Сергей Черепанов. "Его имя — Сергей Юрьевич Черепанов", — сказал Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ. По словам Нарышкина, в течение более чем 20 лет Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой". "Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги", — добавил директор СВР. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов. В их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян. В последние годы было рассекречено еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыксы, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков. Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.
https://ria.ru/20250615/rossiya-2022985280.html
https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html
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россия, рсфср, сергей нарышкин, алексей ботян, юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нтв (телеканал), общество
Россия, РСФСР, Сергей Нарышкин, Алексей Ботян, Юрий Шевченко (герой России), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НТВ (телеканал), Общество
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала

Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала Черепанова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе за рубежом, — это полковник СВР России Сергей Черепанов.
"Его имя — Сергей Юрьевич Черепанов", — сказал Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ.
Президент России Владимир Путин встречает в аэропорту Внуково граждан России, которые были освобождены в результате обмена. Слева на первом плане – Анна Дульцева с дочерью; слева на втором плане – директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин; справа – Артем Дульцев - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Российские разведчики рассказали, как сообщили детям, что они русские
15 июня, 17:52
По словам Нарышкина, в течение более чем 20 лет Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой".
"Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги", — добавил директор СВР.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".
Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Николай Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Истребитель немецких генералов: легендарный разведчик Николай Кузнецов
9 мая, 08:28
Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов. В их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.
В последние годы было рассекречено еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыксы, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.
Актёр Михаил Ножкин в роли Рощина в фильме Хождение по мукам - РИА Новости, 1920, 09.04.2025
Судьба самого любимого разведчика СССР: "Бекаса" Михаила Ножкина
9 апреля, 18:58
 
РоссияРСФСРСергей НарышкинАлексей БотянЮрий Шевченко (герой России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НТВ (телеканал)Общество
 
 
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