Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала
Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала Черепанова
Сергей Нарышкин. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе за рубежом, — это полковник СВР России Сергей Черепанов.
По словам Нарышкина, в течение более чем 20 лет Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой".
"Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги", — добавил директор СВР.
Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".
Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР.
Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов. В их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.
В последние годы было рассекречено еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыксы, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.
Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.