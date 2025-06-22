https://ria.ru/20250622/naryshkin--2024621596.html

Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала

Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала - РИА Новости, 22.06.2025

Нарышкин рассекретил имя отечественного разведчика-нелегала

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе... РИА Новости, 22.06.2025

2025-06-22T13:05:00+03:00

2025-06-22T13:05:00+03:00

2025-06-22T15:13:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июн — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин рассекретил имя еще одного отечественного разведчика-нелегала, добившегося высоких результатов в работе за рубежом, — это полковник СВР России Сергей Черепанов. "Его имя — Сергей Юрьевич Черепанов", — сказал Нарышкин в программе "Новые русские сенсации" на канале НТВ. По словам Нарышкина, в течение более чем 20 лет Черепанов работал "в особых условиях" в стране "со сложной оперативной обстановкой". "Работал достойно, с высокими результатами, был награжден орденами Мужества за военные заслуги", — добавил директор СВР. Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва". Двадцать восьмого июня исполнится 103 года со дня создания Управления "С" (нелегальная разведка) СВР. В тот день в 1922 году было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Управление "С" всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов. В их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян. В последние годы было рассекречено еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов: Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыксы, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков. Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.

https://ria.ru/20250615/rossiya-2022985280.html

https://ria.ru/20250509/razvedka-2015599860.html

https://ria.ru/20250409/nozhkin-2010291475.html

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россия, рсфср, сергей нарышкин, алексей ботян, юрий шевченко (герой россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нтв (телеканал), общество