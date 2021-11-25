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Межгосударственные отношения России и Сербии

Межгосударственные отношения России и Сербии - РИА Новости, 25.11.2021

Межгосударственные отношения России и Сербии

Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и... РИА Новости, 25.11.2021

2021-11-25T01:01

2021-11-25T01:01

2021-11-25T01:01

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Дипломатические отношения между СССР и Югославией были установлены 24 июня 1940 года (впоследствии в полном объеме осуществлялись между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Югославией, затем между Российской Федерацией и государственным сообществом Сербии и Черногории). 11 июня 2006 года МИД России признал, что после провозглашения независимости Черногории Республика Сербия продолжает международную правосубъектность государственного сообщества Сербии и ЧерногорииМежду Россией и Сербией поддерживается традиционно активный политический диалог.18-20 декабря 2017 года состоялся официальный визит в Россию президента Сербии Александра Вучича. По итогам российско-сербских переговоров были подписаны документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма.8-9 мая 2018 года Александр Вучич посетил Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Президент Сербии вместе с президентом РФ Владимиром Путиным принял участие в шествии Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Состоялась также двусторонняя встреча лидеров.2 октября 2018 года президент Сербии Александр Вучич посетил Россию с рабочим визитом.17 января 2019 года состоялся официальный визит президента России Владимира Путина в Белград. Состоялись переговоры главы российского государства с президентом Сербии Александром Вучичем. В ходе беседы в узком составе обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербских отношений в различных областях, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной, военно-технической сферах. Затем переговоры продолжились в расширенном формате.По окончании консультаций Владимир Путин вручил Александру Вучичу государственную награду Российской Федерации – орден Александра Невского – за большой личный вклад в развитие многостороннего сотрудничества с Россией.В Белграде Владимир Путин посетил храм Святого Саввы, возложил венки к Монументу освободителям города и Памятнику советскому солдату.26 апреля 2019 года Владимир Путин и Александр Вучич провели встречу "на полях" международного форума "Один пояс – один путь" в Пекине.4 декабря 2019 года в Сочи состоялись российско-сербские переговоры. Главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, региональную и международную проблематику.8 января 2020 года в Стамбуле "на полях" церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Турецкий поток организован краткий контакт Владимира Путина с Александром Вучичем.23 июня 2020 года в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича, который также присутствовал на торжествах по случаю 75-летия Победы. В параде на Красной площади приняла участие сербская рота почетного караула. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией СОVID-19, политические контакты между странами весьма интенсивны. 15 февраля 2021 года Белград с рабочим визитом посетил заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. В рамках визита состоялась встреча с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем. На встрече также присутствовала премьер Сербии Ана Брнабич.7 октября Юрий Борисов посетил Сербию с официальным визитом. В ходе визита вице-премьер провел заседание межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, а также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Глава МИД России Сергей Лавров 18 июня 2020 года прибыл с первым после пандемии зарубежным визитом в Сербию, где встретился с сербским лидером Александром Вучичем, главами МИД и МВД Сербии, патриархом Сербским Иринеем. 15 декабря Сергей Лавров вновь посетил Сербию с рабочим визитом. Главу российского внешнеполитического ведомства принял президент Сербии Александр Вучич.Сергей Лавров и Александр Вучич провели церемонию зажжения Вечного огня на Кладбище освободителей Белграда от частицы пламени с Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, доставленной из Москвы Российским историческим обществом при содействии Минобороны России в сопровождении расчета почетного караула Вооруженных Сил России.В рамках визита прошла встреча Сергея Лаврова с председателем Народной скупщины Сербии Ивицей Дачичем, состоялись переговоры с министром иностранных дел Николой Селаковичем.Министр также принял участие в церемонии по случаю завершения оформления внутреннего убранства Храма Святого Саввы, которое исполнено при содействии России.16 апреля 2021 года министр иностранных дел Сербии Никола Селакович посетил Россию с рабочим визитом. 25 сентября главы внешнеполитических ведомств России и Сербии провели беседу "на полях" 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 10-11 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Белград для участия в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения. В рамках визита состоялась встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.Осуществляется взаимодействие по парламентской линии.31 мая в Россию с первым зарубежным визитом прибыл председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич. В рамках визита прошли переговоры с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Состоялись также встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Глава сербского парламента Ивица Дачич также выступил на пленарном заседании Госдумы и посетил во главе сербской делегации Петербургский международный экономический форум.Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование. Эффективно функционирует российско-сербский Межправительственный комитет по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Очередное заседание прошло в октябре 2021 года в Белграде.Между двумя странами действует соглашение о свободной торговле, подавляющее большинство товаров ввозится беспошлинно. В октябре 2019 года было подписано Соглашение о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией. На динамике российско-сербского торгово-экономического сотрудничества сказались последствия пандемии СОVID-19. В 2020 году объем товарооборота, по данным российской таможенной статистики, составил 2,1 миллиарда долларов, что меньше соответствующих показателей 2019 года на 17%. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, продукция химической промышленности, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства и др. Импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; продукцией химической промышленности; машинами, оборудованием и транспортными средствами; текстилем и обувью. По итогам января-сентября 2021 года товарооборот России с Сербией составил 1,694 миллиарда долларов, увеличившись на 19,64% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем российского экспорта составил 884 миллиона долларов, импорт – около 811 миллионов долларов.Ключевым направлением сотрудничества двух стран является энергетика. Поставка российского природного газа в Сербию в 2020 году из-за пандемии и теплой зимы снизились до 1,35 миллиарда кубометров по сравнению с 2,1 миллиарда кубометров в 2019 году.В 2021 году была введена в эксплуатацию сербская часть газопровода, соединяющего "Турецкий поток" от границы с Болгарией до границы с Венгрией с национальными газотранспортными системами.Стратегический характер имеет проект развития АО "Нефтяная индустрия Сербии" (АО "НИС"), основным акционером и инвестором которого является ПАО "Газпром нефть". АО "НИС" стало локомотивом сербской экономики и одной из ведущих компаний на Балканах. Объем накопленных инвестиций превысил три миллиарда долларов. 18 ноября 2020 года состоялся запуск наиболее передового в Юго-Восточной Европе комплекса глубокой переработки нефти на принадлежащем АО "НИС" НПЗ в городе Панчево.Развивается сотрудничество в сфере промышленности и транспорта. Успешно продвигается реконструкция и модернизация сербских железных дорог при участии ОАО "РЖД" в счет российских экспортных кредитов объемом 800 миллионов долларов и 172,5 миллиона евро. "Силовые машины" осуществляют масштабную реконструкцию ГЭС "Джердап-1". Контракт был заключен в 2003 году. На сегодняшний день введены в эксплуатацию пять из шести гидроагрегатов. В результате проведенных работ ресурс каждого обновленного агрегата продлен на 30 лет, а мощность увеличена со 174 до 201 МВт. Ввод последнего гидроагрегата запланирован на осень 2022 года. В январе 2019 года "Силовые машины" и "Электрохозяйство Сербии" заключили соглашение о сотрудничестве по модернизации ГЭС "Джердап-2" с увеличением ее мощности. Ранее "Силовые машины" выполнили контракт на модернизацию систем регулирования всех десяти турбин гидроэлектростанции "Джердап-2". 15 мая 2018 года на форуме "Атомэкспо-2018" между Россией и Сербией был подписан документ о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии в мирных целях. В документе предложены способы оказания поддержки в создании и развитии в Сербии ядерной инфраструктуры, ядерной медицины и в применении радиационных технологий в сельском хозяйстве и промышленности. В январе 2019 года Россия и Сербия подписали договор о сотрудничестве в сфере мирного атома, в октябре Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ). Развивается сотрудничество в военно-технической сфере. Кроме проведения совместных военных учений и передачи сербам на безвозмездной основе бронетехники (БРДМ-2 и танков Т-72) и истребителей МиГ-29, Белград заключил контракт на поставку вооруженным силам зенитных комплексов российского производства, в том числе ЗРПК "Панцирь-С", вертолетов Ми-35 и Ми-17. Представители ВС Сербии на ежегодной основе участвуют в международных армейских играх в России. Встречи министров обороны ежегодно проходят "на полях" Московской конференции по международной безопасности.Новым и востребованным направлением российско-сербского взаимодействия стала совместная борьба с распространением коронавируса.В апреле-мае 2020 года специалисты Минобороны России работали в Сербии в рамках оказания помощи в противодействии эпидемии COVID-19. Контакты в этой сфере осуществляются по линии профильных ведомств, включая Роспотребнадзор.Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Сербии, осуществлены поставки партий препарата для иммунопрофилактики граждан страны. Достигнуты договоренности о налаживании его производства на сербских мощностях.Традиционно видное место в двустороннем взаимодействии занимает культура. Тесный диалог поддерживается по линии Русской и Сербской православных церквей.Российской стороной неоднократно предоставлялась Сербии гуманитарная помощь. В 2012 году в городе Ниш был открыт Российско-сербский гуманитарный центр, целью которого является реагирование на чрезвычайные ситуации. За годы своего существования он предпринял целый ряд очень важных операций, разминировав огромные территории в самой Сербии, оказав помощь по ликвидации последствий пожаров и наводнений многим странам региона, включая Македонию, Боснию и Герцеговину, Грецию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сербия, вячеслав володин, совет федерации рф, александр вучич, россия