Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Подписание Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет способствовать росту товарооборота между странами "пятерки", сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с премьером Сербии Аной Брнабич.

"Сегодня хороший, очень важный день в наших отношениях, потому что вы стали участником подписания документа о сотрудничестве, о зоне свободной торговли между нашим Евразийским союзом и Республикой Сербия. Мне кажется, это хороший, важный вклад в развитие наших отношений, и этот преференциальный торговый режим соглашения с Сербией будет способствовать росту торгового оборота между странами "пятерки", а это 183 миллиона человек, и вашей страной", - сказал Медведев.

Глава российского правительства выразил надежду, что подписанное соглашение также поможет решить ряд других важных задач.

В разговоре с Брнабич Медведев сказал, что надеется, что его визави понравилось в Сколково. "Я специально позвал сюда наших друзей и вас в том числе для того, чтобы вы посмотрели, как мы здесь развиваем современные технологии", - заключил Медведев.

Со своей стороны премьер-министр Сербии поблагодарила Медведева за приглашение и поддержку в проведении переговоров по подписанию Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Она заметила, что визит президента РФ в Сербию стал переломным моментом, который поспособствовал закрытию всех спорных вопросов и позволил выйти на подписание указанного Соглашения.