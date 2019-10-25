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РИА Новости

Медведев прокомментировал соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Сербией

20:59 25.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Подписание Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Сербией будет способствовать росту товарооборота между странами "пятерки", сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с премьером Сербии Аной Брнабич.
"Сегодня хороший, очень важный день в наших отношениях, потому что вы стали участником подписания документа о сотрудничестве, о зоне свободной торговли между нашим Евразийским союзом и Республикой Сербия. Мне кажется, это хороший, важный вклад в развитие наших отношений, и этот преференциальный торговый режим соглашения с Сербией будет способствовать росту торгового оборота между странами "пятерки", а это 183 миллиона человек, и вашей страной", - сказал Медведев.
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Глава российского правительства выразил надежду, что подписанное соглашение также поможет решить ряд других важных задач.
В разговоре с Брнабич Медведев сказал, что надеется, что его визави понравилось в Сколково. "Я специально позвал сюда наших друзей и вас в том числе для того, чтобы вы посмотрели, как мы здесь развиваем современные технологии", - заключил Медведев.
Со своей стороны премьер-министр Сербии поблагодарила Медведева за приглашение и поддержку в проведении переговоров по подписанию Соглашения о зоне свободной торговли с ЕАЭС. Она заметила, что визит президента РФ в Сербию стал переломным моментом, который поспособствовал закрытию всех спорных вопросов и позволил выйти на подписание указанного Соглашения.
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Брнабич не осталась равнодушной к инновационному центру "Сколково". "Пока вы встречались с вашими коллегами по СНГ, я имела возможность посетить ваш инновационный центр и университет", - рассказала Брнабич. Она добавила, что разговаривала с людьми, которые с симпатией относятся к России, а также с теми, которые более скептически относятся к РФ, однако, по ее мнению, те и другие сходятся в том, что "Сколково" - это лучший центр такого рода в мире.
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Ана БрнабичЕвразийский экономический союзДмитрий МедведевЭкономика
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