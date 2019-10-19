Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки

БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ).

Церемония подписания двусторонних документов состоялась в субботу в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Белград.

Соглашение между правительствами РФ и Сербии о сотрудничестве в сооружении ЦЯНТИ на территории республики подписали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр правительства Сербии, ответственный за инновации и технологическое развитие, Ненад Попович.

Россия и Сербия в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Ранее сообщалось, что министр по инновациям Сербии Ненад Попович и заместитель гендиректора Росатома Николай Спасский выразили готовность сотрудничать при строительстве центра ядерной науки, технологий и инноваций. Попович сообщил, что центр будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях.

Первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита сообщал, что готовящееся к подписанию соглашение "предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта".

Представитель кабмина отметил, что подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки размещения будущего центра уже началась. По его словам, через несколько месяцев стороны планируют выйти на подписание генерального контракта.

Приходько также заявил о готовности российской стороны к началу работы. Он указал на важность реализации проекта с учетом реальной потребности Сербии в научно-технологической продукции такого центра, в первую очередь, в изотопах для медицины, промышленности и сельского хозяйства.