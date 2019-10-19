Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-19T20:58Z
https://ria.ru/20191019/1559980042.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155997/28/1559972894_0:255:2962:1922_1036x0_80_0_0_1eaa41f7a4223d50c608b8ccb9a339c9.jpg
РИА Новости
Ядерные технологии

Москва и Белград заключили договор о создании в Сербии Центра ядерной науки

20:26 19.10.2019 (обновлено: 20:58 19.10.2019)
257
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии "Свобода 2019"
БЕЛГРАД, 19 окт - РИА Новости. Россия и Сербия подписали соглашение о создании на территории республики при участии госкорпорации "Росатом" Центра ядерной науки, технологий и инноваций (ЦЯНТИ).
Церемония подписания двусторонних документов состоялась в субботу в рамках визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Белград.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
Вчера, 20:19РИА Новости
Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
Соглашение между правительствами РФ и Сербии о сотрудничестве в сооружении ЦЯНТИ на территории республики подписали гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и министр правительства Сербии, ответственный за инновации и технологическое развитие, Ненад Попович.
Россия и Сербия в январе 2019 года заключили договор о сотрудничестве в сфере мирного атома. Ранее сообщалось, что министр по инновациям Сербии Ненад Попович и заместитель гендиректора Росатома Николай Спасский выразили готовность сотрудничать при строительстве центра ядерной науки, технологий и инноваций. Попович сообщил, что центр будет основан на современных технологиях, которые существуют в области применения атомной энергии в мирных целях.
Первый замруководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько в преддверии визита сообщал, что готовящееся к подписанию соглашение "предусматривает конкретную последовательность шагов по запуску этого проекта".
Представитель кабмина отметил, что подготовительная работа по согласованию конфигурации и определению площадки размещения будущего центра уже началась. По его словам, через несколько месяцев стороны планируют выйти на подписание генерального контракта.
Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
Вчера, 20:10РИА Новости
Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
Приходько также заявил о готовности российской стороны к началу работы. Он указал на важность реализации проекта с учетом реальной потребности Сербии в научно-технологической продукции такого центра, в первую очередь, в изотопах для медицины, промышленности и сельского хозяйства.
Кроме того в рамках нынешнего визита Медведева стороны приняли меморандум о взаимопонимании между Минпросвещения РФ и Министерством просвещения, науки и технологического развития Сербии. Подписи под документом поставили первый замминистра просвещения РФ Павел Зенькович и глава Минпросвещения Сербии Младен Шарчевич. Меморандум предусматривает расширение сотрудничества двух стран в области образования, изучения на взаимной основе государственных языков, проведения конкурсов и олимпиад, а также педагогических обменов.
400000
Обсудить 0
Ядерные технологииАлексей ЛихачевРосатомСербияРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
Россия и Сербия заключили соглашение о фитосанитарном контроле
РИА
Новости
19 октября 2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Сербии Ана Брнабич в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
РЖД и Сербия договорились по реализации ряда железнодорожных проектов
LIVE: Совместная пресс-конференция Дмитрия Медведева и Президента Сербии Александра Вучича
Пресс-конференция Медведева и Вучича в Белграде. Прямая трансляция
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
Россия и Сербия подписали пакет соглашений о сотрудничестве
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
Медведев рассказал об отношении России к попыткам интеграции Сербии с ЕС
Дмитрий Медведев в аэропорту имени Николы Теслы в Белграде
Россия и Сербия продолжат развивать проекты в энергетической сфере
Вид на Стари Град в Белграде, Сербия
Москва и Белград подписали меморандум по российским производствам в Сербии
Табличка на здании НКПС, находящемся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве
РЖД готовы принять участие в железнодорожных проектах в Сербии
Стенд компании Росатом
Строительство центра ядерных исследований в Сербии могут начать в 2020 году
Президент Сербии Александр Вучич и президент РФ Владимир Путин во время встречи
Вучич планирует встретиться с Путиным в Сочи 4 декабря
Первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько
Россия и Сербия вскоре выйдут на контракт по созданию Центра ядерной науки
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент Сербии Александр Вучич на военном смотре сербской армии Свобода 2019
Вучич отметил вклад России в обновление сербской военной авиации
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Народной скупщине Сербии в Белграде
Медведев заявил о необходимости прагматизма в отношениях России и Сербии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Правительство присудило премии за развитие народного творчества
12:44Лавров призвал нормализовать работу диппредставительств России и США
12:42Россия за сутки зафиксировала 14 нарушений перемирия в Сирии
12:37В Крыму иномарка сгорела после ДТП
12:35СМИ: колонна американских грузовиков въехала в Сирию для эвакуации баз
12:31В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах
12:18В Красноярске женщина и двое детей погибли при пожаре на даче
12:12В Казани автомобиль ГИБДД попал в аварию во время преследования нарушителя
12:11В Венгрии десять украинцев пострадали в ДТП
12:06Мать истощенной девочки из Орла назвала сообщения СМИ "брехней"
12:05В Белграде открыли памятный знак в честь освободивших город красноармейцев
12:03СК: в Красноярском крае, где погибли рабочие, были разрушены две дамбы
11:57Паттинсон рассказал, появится ли Хоакин Феникс в новом Бэтмене
11:54В Алтайском крае обильный снегопад нарушил энергоснабжение части района
11:54Медведев присудил премии лучшим театральным постановкам по русской классике
11:52СК завел дело после гибели рабочих под завалами грунта в Екатеринбурге
11:50В Грузии актеры провели акцию протеста из-за гастролей московского театра
11:40Путин отметил серьезную модернизацию дорожных объектов
11:38В Японии задействуют все меры для поиска пропавших без вести после тайфуна
11:38В Новосибирске четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Лента новостейМолния