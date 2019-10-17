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РИА Новости

Белград ожидает начала поставок российских Ми-35 в этом году

10:34 17.10.2019 (обновлено: 11:05 17.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский транспортно-боевой вертолёт Ми-35М. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.
Ранее сербский министр обороны Александр Вулин сообщил, что Белград ожидает семь вертолетов Ми-35 и Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года.
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"У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17", - заявил Лазански.
Он добавил, что ранее Белград уже закупил два вертолета Ми-17 и до этого располагал еще одним Ми-17. "Таким образом, у нас в общем будет шесть вертолетов Ми-17", - отметил посол.
Читайте полный текст интервью с новым послом Сербии в России >>
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Миролав ЛазанскиМи-35СербияРоссияБезопасность
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