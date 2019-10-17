Белград ожидает начала поставок российских Ми-35 в этом году

МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Белград ожидает начала поставок российских вертолетов Ми-35 уже в этом году, заявил в интервью РИА Новости посол Сербии в РФ Мирослав Лазански.

Ранее сербский министр обороны Александр Вулин сообщил, что Белград ожидает семь вертолетов Ми-35 и Ми-17 по контракту из России в конце этого или в начале следующего года.

"У нас тесное сотрудничество с Российской Федерацией по вопросам покупки крупной военной техники. Бывало также, что РФ в качестве дотаций предоставляла Сербии определенную военную технику. Мы ожидаем, что поставка двух из четырех вертолетов Ми-35 произойдет до конца года. Что касается вертолетов Ми-17, поставка ожидается в начале следующего года. Мы договорились о покупке четырех вертолетов Ми-35 и трех вертолетов Ми-17", - заявил Лазански.