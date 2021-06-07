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Ивица Дачич: в вакцинации от COVID Сербия не полагается на ЕС

Ивица Дачич: в вакцинации от COVID Сербия не полагается на ЕС - РИА Новости, 07.06.2021

Ивица Дачич: в вакцинации от COVID Сербия не полагается на ЕС

Делегация Сербии во главе с председателем Народной Скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачичем по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина посетила... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:00

2021-06-07T10:00

2021-06-07T10:08

петербургский международный экономический форум

коронавирус covid-19

россия

ивица дачич

газпром

одкб

вячеслав володин

сербия

белоруссия

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Делегация Сербии во главе с председателем Народной Скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачичем по приглашению спикера Госдумы Вячеслава Володина посетила Петербургский международный экономический форум. Своими впечатлениями о ПМЭФ и планами сотрудничества Белграда с российскими компаниями Дачич поделился в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой. Политик также рассказал о значении запуска производства российской вакцины "Спутник V" в его стране и о намерениях отправить сербских наблюдателей на выборы в Госдуму.– В Сербии в пятницу было запущено производство вакцины "Спутник V". Это знаковое событие для наших стран. А если говорить в масштабах европейского региона, какое значение будет иметь производство российской вакцины "Спутник V" в Сербии?– Во-первых, Сербия является одной из стран, которая вакцинировала от коронавируса самый большой процент населения. И это наше правильное и умное решение – не полагаться только на обещания стран Европейского союза и Запада. Мы обеспечили страну и российскими, и китайскими препаратами. Более двух миллионов жителей Сербии уже получили прививку. Мы благодарны России за это.Однако мы ушли на еще один шаг вперед – мы решили производить данную вакцину. И вот тестовое наполнение завершено, мы получили уже одобрение Института им. Гамалеи. За первый год планируется производство четырех миллионов доз. И Сербия станет единственной страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину.– Вы планируете ее как-то продвигать на европейском пространстве?– Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать ее всем желающим.– То есть сначала покроете нужды Сербии?– Да, конечно. Знаете почему? Потому что мы не знаем, сколько еще раз люди будут вынуждены делать прививку. Если пандемия будет длиться еще год, они будут вынуждены получать дополнительные дозы препарата, потому что антитела уже закончатся.– Европейское лекарственное агентство не регистрирует российскую вакцину. Какие есть способы у Сербии продвигать ее в Европе для последующего экспорта?– Я не знаю обо всех членах Европейского союза, но я знаю, что некоторые его страны все-таки покупают российскую вакцину. И я думаю, что не нужно на это смотреть с политической точки зрения. Нужно думать о здоровье людей. Конечно, мы предложим российскую вакцину любому покупателю – всем, кто заинтересован. И я уверен, что будет много стран, которые захотят купить ее.Мы планируем также открыть производство китайского препарата и любого другого той страны, которая готова поделиться с нами технологиями.– Но все же EMA никак не зарегистрирует российскую вакцину...– Уверен, что зарегистрирует, однако мы не можем влиять на Европейский союз. Это уже будет решение каждой страны индивидуально.Вот я вакцинировался "Спутником V" и чувствую себя хорошо. Значит, она эффективна.– Хотелось бы поговорить о ПМЭФ, на полях которого мы с вами общаемся. Вы каждый год принимаете участие?– Делегация Сербии участвует каждый год. Я на форуме бывал уже 7-8 раз с 2009 года.На днях я был с визитом в Государственной думе и принял приглашение присутствовать здесь, на форуме, воспользовался этой возможностью встретиться с некоторыми своими бывшими коллегами, министрами иностранных дел и другими политиками со всего мира.Я также встретился с представителями различных компаний, которые уже работают в Сербии, такими как РЖД, "Газпромнефть", "Газпром" и так далее. Есть проекты, которые мы строим с российскими партнерами уже много лет. И это очень важные проекты для Сербии в различных областях, таких как энергетика, транспорт, строительство железной дороги.Вчера я впервые имел возможность проехать на поезде РЖД, вот вчера я из Москвы приехал сюда на "Сапсане".– И как вам?– Замечательно! Такие вот железные дороги, поезда будут и в Сербии.– Господин Дачич, какие у вас возникли идеи о сотрудничестве с Россией после посещения ПМЭФ? Здесь представлено много российских компаний.– Здесь представлено очень много компаний, многие из которых работают уже в Сербии. Экономическая часть нашей делегации уже, собственно, занимается этими вопросами. Я сейчас больше занимаюсь политикой, и я вас приглашаю приехать к нам, в Сербию.– Господин Дачич, если позволите, политический вопрос. Сербия все-таки проводит курс на евроинтеграцию. В то же время, Сербия – большой друг России. Когда Белград будет на пороге вступления в Евросоюз, как будете синхронизировать свою внешнюю политику по этим двум направлениям?– Вы знаете, это две разные вещи. Во-первых, у Сербии такое геостратегическое положение, что путь к Европейскому Союзу является естественным. Мы считаем, что этот путь не значит, что мы должны ссориться со своими друзьями. Но, несмотря на то, что сербы шагают уже по европейскому пути, она всегда отказывалась вводить санкции или любые ограничения по отношению к Российской Федерации. А когда сербы будут на пороге Европейского союза, я надеюсь, что к тому времени у Москвы и Брюсселя больше не будет проблем.– А когда же Сербия будет на этом пороге? Вы можете спрогнозировать?– Я думаю, что никто это не может спрогнозировать.– Все-таки насколько долгосрочные перспективы?– Вот, если честно, мы с президентом (Александром – ред.) Вучичем никогда не говорили о конкретных датах. Однако в Европейском союзе давали прогнозы – 2025 год. И надо учесть, что эта дата все ближе и ближе. Мы работаем в собственных интересах, для сербов. Не для чужих. С нашей стороны мы сделаем все возможное. Однако мы не будем нарушать свои национальные и стратегические интересы.– Господин Дачич, вы в Москве проводили переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, с главой МИД Сергеем Лавровым, министром обороны Сергеем Шойгу. Каковы результаты этих встреч?– Я нахожусь с визитом в России по приглашению председателя Госдумы господина Володина. Это наше регулярное сотрудничество. Я даже выступал перед депутатами Государственной думы на пленарном заседании.У меня также был разговор с председателем Совета Федерации, госпожой (Валентиной – ред.) Матвиенко, как и с бывшими коллегами, Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. Это мои бывшие коллеги, с которыми я долго работал. В Думе мы согласились, что наши парламенты продолжат сотрудничество после выборов в России. С господином Лавровым мы разговаривали о международных отношениях и вопросах взаимной поддержки в международных организациях. А Шойгу выразил удовлетворение уровнем сотрудничества двух наших министерств обороны. Я считаю, что это все говорит об улучшении наших двусторонних отношений.– Сербия имеет статус наблюдателя в Организации Договора о коллективной безопасности, в ОДКБ. Вы сохраняете этот статус, нет планов по расширению своего участия в организации?– Сербия является военно-нейтральной страной. Она не является членом ни одного военного союза – ни НАТО, ни ОДКБ или какого-то другого. И это наша принципиальная позиция. Но мы участвуем и сотрудничаем с ОДКБ и с НАТО, сохраняя наши государственные и национальные интересы. И мы регулярно участвуем в деятельности Парламентской ассамблеи ОДКБ.– Значит, вы поедете 1 июля на заседание совета ассамблеи в Таджикистан?– Я пока не знаю, буду ли я лично принимать участие, но наша делегация точно будет. Либо я ее возглавлю, либо руководитель нашей делегации в Парламентской ассамблее ОДКБ господин (Милован – ред.) Дрецун.– В России в сентябре пройдут выборы в Госдуму. Вы отправите на них делегацию наблюдателей?– Вячеслав Викторович Володин пригласил нас принять участие в качестве наблюдателей, и мы, конечно, примем это приглашение.– Последний вопрос: после инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии, Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков. А Сербия свое небо не закроет для Белоруссии?– Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза.

https://ria.ru/20210604/eaes-1735584900.html

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735726522.html

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735725375.html

https://ria.ru/20210605/serbiya-1735757318.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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