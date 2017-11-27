В сербском МИД рассказали о российско-сербском гуманитарном центре

БЕЛГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш должны получить тот же статус, что и сотрудники Международного Красного Креста, а также военнослужащие США и НАТО на территории Сербии, заявил первый вице-премьер правительства и глава МИД республики Ивица Дачич.
"Данный вопрос — пример большой политизации. Он должен быть решен таким образом, как определяется международное присутствие согласно Венской конвенции. Так же, как представители американских сил, НАТО или Международного Красного Креста имеют определенный статус, так это должно быть и с Российско-сербским гумцентром. Никогда речь не шла о дипломатическом статусе, но о статусе персонала посольств. То же написано и об американских военнослужащих", — приводит газета "Вечерне новости" комментарий Дачича.
Российско-сербский гуманитарный центр — межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и Балканского региона. Штаб находится в городе Ниш примерно в 200 километрах к югу от Белграда. Работает с 2012 года. Межправительственным соглашением определено, что Центру для обеспечения деятельности положены привилегии и иммунитеты, которые должны быть установлены отдельным соглашением. Российский персонал Центра должен получить правовой статус, эквивалентный статусу административно-технического персонала посольства РФ в Сербии, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. До сих пор такой статус, привилегии и иммунитеты не предоставлены сербской стороной.