В сербском МИД рассказали о российско-сербском гуманитарном центре

БЕЛГРАД, 27 ноя — РИА Новости. Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш должны получить тот же статус, что и сотрудники Международного Красного Креста, а также военнослужащие США и НАТО на территории Сербии, заявил первый вице-премьер правительства и глава МИД республики Ивица Дачич.

Посол России в Сербии Александр Чепурин в середине октября провел встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, в ходе которой напомнил о неурегулированности статуса Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш. Глава российской дипмиссии тогда подчеркнул, что еще пять лет назад Россия и Сербия подписали соглашение о гуманитарном центре и приложение к нему, которыми определяются все организационно-правовые моменты.

"Данный вопрос — пример большой политизации. Он должен быть решен таким образом, как определяется международное присутствие согласно Венской конвенции. Так же, как представители американских сил, НАТО или Международного Красного Креста имеют определенный статус, так это должно быть и с Российско-сербским гумцентром. Никогда речь не шла о дипломатическом статусе, но о статусе персонала посольств. То же написано и об американских военнослужащих", — приводит газета "Вечерне новости" комментарий Дачича.

Заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Хойт Брайан Йи на встрече с президентом Сербии в конце октября высказался резко против предоставления дипломатического статуса Российско-сербскому гуманитарному центру в городе Ниш. Ранее в ряде западных и региональных СМИ появлялись материалы, в которых отмечалось, что официальные лица США считают гумцентр "возможной российской шпионской базой на Балканах".

Российско-сербский гуманитарный центр — межправительственная организация, осуществляющая чрезвычайное гуманитарное реагирование на территории Сербии и Балканского региона. Штаб находится в городе Ниш примерно в 200 километрах к югу от Белграда. Работает с 2012 года. Межправительственным соглашением определено, что Центру для обеспечения деятельности положены привилегии и иммунитеты, которые должны быть установлены отдельным соглашением. Российский персонал Центра должен получить правовой статус, эквивалентный статусу административно-технического персонала посольства РФ в Сербии, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. До сих пор такой статус, привилегии и иммунитеты не предоставлены сербской стороной.