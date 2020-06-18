Лавров прибыл в Белград, где проводит встречу с президентом Сербии

Лавров: РФ обсудит с Сербией идею США о встрече с косовскими лидерами

Лавров: РФ обсудит с Сербией идею США о встрече с косовскими лидерами

Фотографы и видеооператоры были допущены на протокол. Беседа проходит также без масок.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. С 3 апреля по 18 мая российский сводный отряд провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах республики.