Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200618/1573117886.html
Лавров прибыл в Белград, где проводит встречу с президентом Сербии
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с первым после пандемии зарубежным визитом в Сербию. В аэропорту российскую делегацию встретил председатель правительства, РИА Новости, 18.06.2020
2020-06-18T12:57
ивица дачич
александр вучич
сергей лавров
сербия
белград (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_6e7bb68ada00f6f6f1a1c88dfe5943ac.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200617/1573057403.html
https://ria.ru/20200529/1572181871.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_0:184:2987:1864_1400x0_80_0_0_6e7bb68ada00f6f6f1a1c88dfe5943ac.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_129:0:2858:2047_1400x0_80_0_0_450279d3a7b42d78900dc546966af140.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570823590_470:0:2517:2047_1400x0_80_0_0_3a323d4be9f2e84133460bf97044d6a3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ивица дачич, александр вучич, сергей лавров, сербия, белград (город), в мире

Лавров прибыл в Белград, где проводит встречу с президентом Сербии

12:57 18.06.2020
396
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
БЕЛГРАД, 18 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с первым после пандемии зарубежным визитом в Сербию. В аэропорту российскую делегацию встретил председатель правительства, глава дипведомства республики Ивица Дачич.
Лавров в отличие от других членов своей делегации вышел из самолета без маски, сербский министр так же выделялся на фоне встречающих отсутствием медицинской маски и перчаток. В Белграде официально сняты ограничительные санитарные меры. Однако сербские журналисты и дипломаты соблюдают меры предосторожности.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Джавадом Зарифом
17 июня, 12:56
Лавров: РФ обсудит с Сербией идею США о встрече с косовскими лидерами
Из аэропорта министры отправились в президентский дворец на встречу с сербским лидером Александром Вучичем.
Фотографы и видеооператоры были допущены на протокол. Беседа проходит также без масок.
Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. С 3 апреля по 18 мая российский сводный отряд провел полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов более чем в 40 населенных пунктах республики.
Президент Сербии Александр Вучич
29 мая, 15:1075 лет Великой Победы
Президент Сербии подтвердил участие в параде Победы в Москве
1400000
Обсудить 0
Ивица ДачичАлександр ВучичСергей ЛавровСербияБелград (город)В мире
Рекомендуем
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись 18 беженцев из-за рубежа
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле внимательно наблюдают за действиями НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле ответили на обвинения Лондона в адрес России в "дезинформации"
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Попова назвала долю заболевших коронавирусом старше 60 лет
Прохожие на улице в Пекине
Эпидемиологи нашли связь между вспышками COVID-19 в Пекине и Ухане
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 87
Сеул
Совет нацбезопасности Южной Кореи обсудил кризис в отношениях с КНДР
Президент РФ Владимир Путин
Песков сообщил, когда Путину представят доработанный план по экономике
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Попова рассказала, как часто следует тестироваться на COVID-19
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с директором ФСБ России Александром Бортниковым
Путин в четверг заслушает доклад главы Росфинмониторинга
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о мерах безопасности на параде Победы
Президент Сербии Александр Вучич
Для любого решения по Косово нужно согласие России, считает Вучич
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал заявления Киева о Минских соглашениях
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич поблагодарил Лаврова за первый с начала пандемии визит в Сербию
Александр Вучич
Сербию ждет тяжелый период по проблеме Косово, заявил Вучич
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:21В Иркутске водителя бетономешалки будут судить за "пьяное" ДТП
07:19ВЦИОМ: россияне считают, что при разводе ребенку важно общение с отцом
07:15Исследование: 40% россиян рассчитывают на статус вуза при трудоустройстве
07:13Милонов предложил ввести маркировку для астрологических прогнозов
07:11В Ангарске трамвай столкнулся с грузовиком
07:09В Чите автомобиль со взрослыми и детьми скатился в озеро
07:09В руинах польского замка нашли клад времен Второй мировой войны
07:06В Новой Зеландии после убийства полицейского арестовали двух мужчин
06:49Госминистр иностранных дел ОАЭ раскритиковал Хафтара
06:45В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
06:42В Крыму назвали продление санкций ЕС "очередным выхлопом"
06:39Прокуратура добилась снижения цены авиабилетов из Красноярска в Норильск
06:27В Венесуэле призвали американские суды заняться главой Всемирного банка
06:23Премьер Казахстана сдал отрицательный тест на коронавирус
06:11Россияне на самоизоляции стали чаще курить кальян
06:08Болтон просит суд отклонить иск минюста США о запрете выхода его книги
06:06Президент Южной Кореи принял отставку министра объединения
06:06Домогаров объяснил свой пост о Ефремове
06:04Число зафиксированных случаев COVID-19 в Германии превысило 188 тысяч
05:55Пентагон рассказал, что США противопоставят угрозам со стороны КНДР
Лента новостейМолния