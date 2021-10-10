https://ria.ru/20211010/vuchich-1753925289.html
Вучич оценил отношения России и Сербии
Вучич оценил отношения России и Сербии - РИА Новости, 10.10.2021
Вучич оценил отношения России и Сербии
Отношения Москвы и Белграда очень хорошие, это отвечает интересам Сербии, заявил президент страны Александр Вучич. РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T21:57
2021-10-10T21:57
2021-10-10T21:57
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БЕЛГРАД, 10 окт - РИА Новости. Отношения Москвы и Белграда очень хорошие, это отвечает интересам Сербии, заявил президент страны Александр Вучич."Во всех сферах жизни, должен сказать, у нас отличное сотрудничество. Я горжусь тем, что могу сказать, что у нас исключительные отношения с РФ. В отличие от многих других, которые стесняются этого или боятся это сказать, я этого не скрываю и думаю, что произношу это с особой гордостью, потому что в этом и интерес Сербии. Не только интересы, но выражение нашей многовековой дружбы", - заявил Вучич на брифинге по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20211010/prosba-1753924924.html
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в мире, белград (город), москва, александр вучич, россия
Вучич оценил отношения России и Сербии
Вучич назвал отношения России и Сербии исключительными