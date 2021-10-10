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Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде
Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде - РИА Новости, 10.10.2021
Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье вечером в Белграде проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в департаменте РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T15:45
2021-10-10T15:45
2021-10-10T15:45
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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье вечером в Белграде проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ."Встреча с президентом Вучичем состоится сегодня вечером", - сказали в департаменте.Российский министр посещает Сербию 10-11 октября. В понедельник он примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения.
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в мире, белград (город), сербия, сергей лавров, александр вучич, россия
Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде
Глава МИД Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде