https://ria.ru/20211010/serbiya-1753892469.html

Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде

Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде - РИА Новости, 10.10.2021

Лавров встретится с президентом Сербии Вучичем в Белграде

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье вечером в Белграде проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в департаменте РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T15:45

2021-10-10T15:45

2021-10-10T15:45

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БЕЛГРАД, 10 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье вечером в Белграде проведет встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ."Встреча с президентом Вучичем состоится сегодня вечером", - сказали в департаменте.Российский министр посещает Сербию 10-11 октября. В понедельник он примет участие в юбилейном заседании высокого уровня Движения неприсоединения.

https://radiosputnik.ria.ru/20211009/gaz-1753821600.html

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в мире, белград (город), сербия, сергей лавров, александр вучич, россия