РФ и Сербия договорились о сотрудничестве в сфере социального обеспечения

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент республики Сербии Александр Вучич во время встречи. 19 декабря 2017

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия и Сербия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Вучича подписали документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма.

В частности, министры труда Максим Топилин и Зоран Джорджевич поставили свои подписи под договором о социальном обеспечении.

По словам Топилина, этот договор станет основой российско-сербского сотрудничества в области социального обеспечения. Документ позволит в полной мере защитить права граждан РФ и Сербии, в том числе на пенсионное обеспечение.

Как сообщила пресс-служба Минтруда РФ, договор основан на пропорциональном принципе распределения финансовых обязательств государств за стаж, приобретенный на территории РФ и Сербии. Он распространяется на граждан России и Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.

Уточняется, что к предмету договора относятся страховые пенсии по старости, страховые пенсии по инвалидности, страховые пенсии по случаю потери кормильца; накопительная пенсия и выплаты за счет средств пенсионных накоплений. Также договор включает положения о социальных пенсиях, выплатах застрахованному в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, членам семьи в случае смерти застрахованного и пособии на погребение.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики Горан Кнежевич подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик.

Кроме того, стороны приняли меморандум о сотрудничестве в области туризма, администрация Курской области договорилась об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономическом сотрудничестве.