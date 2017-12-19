МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Россия и Сербия по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Александра Вучича подписали документы в сфере социального обеспечения, экономики и туризма.
В частности, министры труда Максим Топилин и Зоран Джорджевич поставили свои подписи под договором о социальном обеспечении.
По словам Топилина, этот договор станет основой российско-сербского сотрудничества в области социального обеспечения. Документ позволит в полной мере защитить права граждан РФ и Сербии, в том числе на пенсионное обеспечение.
Как сообщила пресс-служба Минтруда РФ, договор основан на пропорциональном принципе распределения финансовых обязательств государств за стаж, приобретенный на территории РФ и Сербии. Он распространяется на граждан России и Сербии, проживающих на их территориях, а также членов их семей.
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики Горан Кнежевич подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области модернизации экономик.
Кроме того, стороны приняли меморандум о сотрудничестве в области туризма, администрация Курской области договорилась об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономическом сотрудничестве.