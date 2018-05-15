Россия и Сербия подписали договор о сотрудничестве в сфере инноваций

СОЧИ, 15 мая — РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и министр без портфеля, ответственный за инновации и технологическое развитие в правительстве Республики Сербии, Ненад Попович во вторник на форуме "Атомэкспо-2018" подписали документ о принципах российско-сербского сотрудничества в сфере инноваций и технологического развития с применением атомной энергии в мирных целях.

В качестве приоритетных направлений документ предусматривает оказание поддержки в создании и развитии в Сербии ядерной инфраструктуры, направленной на использование атомной энергии в мирных целях, развитие ядерной медицины, применение радиационных технологий в сельском хозяйстве и промышленности.

Также стороны намерены сотрудничать по квалификации административного, научного и технического персонала, задействованного в различных сферах применения мирного атома путем обучения и стажировки, а также в разработке программ по повышению общего уровня осведомленности населения о ядерных технологиях и их применении и других направлений.

Для организации работы по этим направлениям будут сформированы совместные рабочие группы с целью определения возможности реализации общих проектов, направленных на развитие сотрудничества.