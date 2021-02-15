https://ria.ru/20210215/serbiya-1597511813.html

Борисов рассказал о преимуществах производства "Спутник V" в Сербии

Борисов рассказал о преимуществах производства "Спутник V" в Сербии

Локализация производства "Спутник V" в Сербии обеспечит российской вакциной от коронавируса не только эту страну, но и близлежащие балканские государства,... РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T12:45

2021-02-15T12:45

2021-02-15T12:45

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

ана брнабич

юрий борисов (вице-премьер)

здоровье - общество

сербия

белград (город)

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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Локализация производства "Спутник V" в Сербии обеспечит российской вакциной от коронавируса не только эту страну, но и близлежащие балканские государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.Борисов в понедельник прибыл в Белград с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во встрече с Поповичем в присутствии премьера Сербии Аны Брнабич."В наших планах локализация производства замечательной российской вакцины, которая уже завоевала авторитет практически во всем мире за счет своей эффективности, безопасности", - сказал Борисов по итогам встречи.Вице-премьер РФ отметил, что эта общая беда открыла для России и Сербии новую страницу возможностей для двустороннего сотрудничества.

https://ria.ru/20210212/serbiya-1597263997.html

россия

сербия

белград (город)

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, юрий борисов (вице-премьер), здоровье - общество, сербия, белград (город)