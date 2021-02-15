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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210215/serbiya-1597511813.html
Борисов рассказал о преимуществах производства "Спутник V" в Сербии
Борисов рассказал о преимуществах производства "Спутник V" в Сербии
Локализация производства "Спутник V" в Сербии обеспечит российской вакциной от коронавируса не только эту страну, но и близлежащие балканские государства,... РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T12:45
2021-02-15T12:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
юрий борисов (вице-премьер)
здоровье - общество
сербия
белград (город)
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Локализация производства "Спутник V" в Сербии обеспечит российской вакциной от коронавируса не только эту страну, но и близлежащие балканские государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.Борисов в понедельник прибыл в Белград с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во встрече с Поповичем в присутствии премьера Сербии Аны Брнабич."В наших планах локализация производства замечательной российской вакцины, которая уже завоевала авторитет практически во всем мире за счет своей эффективности, безопасности", - сказал Борисов по итогам встречи.Вице-премьер РФ отметил, что эта общая беда открыла для России и Сербии новую страницу возможностей для двустороннего сотрудничества.
https://ria.ru/20210212/serbiya-1597263997.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, юрий борисов (вице-премьер), здоровье - общество, сербия, белград (город)

Борисов рассказал о преимуществах производства "Спутник V" в Сербии

12:45 15.02.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Локализация производства "Спутник V" в Сербии обеспечит российской вакциной от коронавируса не только эту страну, но и близлежащие балканские государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.
Борисов в понедельник прибыл в Белград с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во встрече с Поповичем в присутствии премьера Сербии Аны Брнабич.
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"В наших планах локализация производства замечательной российской вакцины, которая уже завоевала авторитет практически во всем мире за счет своей эффективности, безопасности", - сказал Борисов по итогам встречи.
"Сегодня мы, действительно, рассматриваем возможность поставки (вакцины - ред.) в нужном количестве, заключены соответствующие контракты как готовых изделий. Но пойдем обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы 21 века", - добавил он.
Вице-премьер РФ отметил, что эта общая беда открыла для России и Сербии новую страницу возможностей для двустороннего сотрудничества.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАна БрнабичЮрий Борисов (вице-премьер)Здоровье - ОбществоСербияБелград (город)
 
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