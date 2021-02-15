Борисов рассказал о преимуществах производства "Спутник V" в Сербии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
БЕЛГРАД, 15 фев – РИА Новости. Локализация производства "Спутник V" в Сербии обеспечит российской вакциной от коронавируса не только эту страну, но и близлежащие балканские государства, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с сопредседателем российско-сербского межправкомитета Ненадом Поповичем.
Борисов в понедельник прибыл в Белград с рабочим визитом, в рамках которого принял участие во встрече с Поповичем в присутствии премьера Сербии Аны Брнабич.
"В наших планах локализация производства замечательной российской вакцины, которая уже завоевала авторитет практически во всем мире за счет своей эффективности, безопасности", - сказал Борисов по итогам встречи.
"Сегодня мы, действительно, рассматриваем возможность поставки (вакцины - ред.) в нужном количестве, заключены соответствующие контракты как готовых изделий. Но пойдем обязательно навстречу, чтобы постепенно локализовать производство этой вакцины по полному циклу, которое обеспечит не только территорию Сербии, но и близлежащие балканские страны от этой чумы 21 века", - добавил он.
Вице-премьер РФ отметил, что эта общая беда открыла для России и Сербии новую страницу возможностей для двустороннего сотрудничества.