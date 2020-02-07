Матвиенко проведет переговоры со спикером парламента Сербии

Ранее Гойкович на встрече с Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза заявила, что между Сербией и Россией нет нерешенных вопросов, стратегическое партнерство успешно реализуется во всех сферах.

В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией

В Сербии ответили на критику по поводу дружбы с Россией

Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.