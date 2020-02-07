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Матвиенко проведет переговоры со спикером парламента Сербии
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РИА Новости

Матвиенко проведет переговоры со спикером парламента Сербии

15:56 07.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 12 февраля проведет встречу с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Майей Гойкович, сообщает пресс-служба Совфеда.
Ранее Гойкович на встрече с Матвиенко на полях ассамблеи Межпарламентского союза заявила, что между Сербией и Россией нет нерешенных вопросов, стратегическое партнерство успешно реализуется во всех сферах.
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Россия и Сербия активно взаимодействуют на международной арене. Нацеленность на членство в Евросоюзе, трактуемое сербским руководством в качестве ключевого внешнеполитического приоритета, не рассматривается в Белграде как препятствие для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, координации подходов к актуальным вопросам общемировой и европейской повесток дня. Сербия не присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и занимает сбалансированную позицию по событиям на Украине.
Особое внимание в российско-сербском диалоге уделяется поддержанию мира и стабильности в балканском регионе, в том числе в контексте проблемы миграции, которая затронула в той или иной форме все государства Юго-Восточной Европы. В повестке двусторонних политических контактов постоянно присутствует косовское урегулирование.
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Майя ГойковичВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЕвросоюзСербияРоссияВ мире
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