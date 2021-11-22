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Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2021 годах
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2021 годах - РИА Новости, 22.11.2021
Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2021 годах
в городе Уокешо (штат Висконсин, США) автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. По данным местной полиции, погибли пять человек, свыше 40 пострадали... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T13:19
2021-11-22T13:19
в мире
происшествия
справки
сша
висконсин
авто
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202121 ноября в городе Уокешо (штат Висконсин, США) автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. По данным местной полиции, погибли пять человек, свыше 40 пострадали. Подозреваемый задержан. 29 июля в Париже (Франция) автомобилист потерял управление и врезался в террасу бара на улице Софруа. В результате инцидента погиб один человек, еще шесть человек получили ранения. Первоначально предполагалось, что водитель машины скрылся с места ДТП. Позднее выяснилось, что сбежал пассажир, который находился в автомобиле. Водитель транспортного средства был госпитализирован. Его задержали. 11 июля в городе Санкт-Флориан (Австрия) автомобиль, за рулем которого находился 87-летний пенсионер, врезался в толпу людей. В результате пострадали 13 человек. 14 июня в американском штате Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках. Местный телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа сообщил о 29 пострадавших. Отмечалось, что восемь человек были госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы. Согласно заявлению шерифа округа, одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. 8 июня стало известно, что в городе Лондон канадской провинции Онтарио водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман, четыре человека погибли, один получил ранения. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал автомобильный наезд на семью мусульман "террористическим актом на почве ненависти".22 мая в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе. Мужчина скрылся, однако позднее был задержан. В результате наезда погибли четыре человека, еще трое получили травмы. 16 марта в немецком Лейпциге 50-летний водитель наехал на группу людей. По данным таблоида Bild, автомобиль наехал на группу людей, которые стояли рядом с остановкой трамвая. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали.15 марта в американском городе Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов. Отмечалось, что автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там проживали бездомные. В результате три человека погибли, еще несколько пострадали. 20201 декабря в немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов. Водителя задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии. Он был пьян и, по словам бургомистра, наехал на людей в приступе агрессии или ярости. В результате погибли пять человек, в том числе ребенок. По данным СМИ, около 30 человек пострадали. 29 октября в немецком городе Кемпен в Северном Рейне – Вестфалии автомобиль въехал в пешеходную зону. Один человек погиб, еще трое пострадали. 20 ноября на участке деревенской дороги в китайской провинции Хэнань грузовик въехал в толпу, прибывшую на похоронную церемонию. Погибли девять человек, четверо получили ранения. 1 августа в небольшой коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 13 человек.4 июля во время акции протеста в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), водитель въехал в толпу демонстрантов на частично перекрытой проезжей части. Один человек скончался в больнице, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.24 февраля в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен (Германия) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он был задержан. Ранения получили 61 человек, в том числе 20 детей.20197 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама школьницы. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять подростков и трех взрослых с травмами доставили в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась.23 октября в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов. По данным 24 Horas, демонстранты проводили мирный "кастрюльный" марш протеста. Погибли два человека, 17 человек пострадали. Среди погибших – четырехлетний ребенок. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Позднее стало известно, что в момент происшествия он был пьян.19 июля в британском городе Стивенидж недалеко от Лондона два автомобиля столкнулись и въехали в толпу стоявших рядом людей. ЧП произошло на встрече автолюбителей. Ранения получили 14 человек.19 мая на Кубе автомобиль наехал на пешеходов на набережной Малекон. В результате ДТП погибли три человека, более 20 пострадали. Отмечалось, что среди пострадавших – два иностранца. 16 мая в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая водитель автомобиля на одном из перекрестков потерял контроль над управлением и въехал в прохожих. В результате три человека погибли, еще несколько получили травмы. Полиция задержала водителя автомобиля, им оказался 23-летний молодой человек. Сообщалось, что мужчина потерял контроль над управлением из-за неожиданного приступа болезни. 8 мая в японском городе Оцу автомобиль врезался в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет. Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке. По предварительным данным, сначала автомобиль столкнулся с другими машинами, а затем наехал на колонну. В результате происшествия госпитализировали 15 человек: 13 детей и двух воспитателей. Два ребенка погибли. 27 марта грузовик наехал на толпу в западной части Гватемалы. Инцидент произошел в муниципалитете Науала. По данным СМИ, грузовик наехал на собравшихся на месте другого ДТП. В результате аварии погибли более 30 человек, включая детей. Более 20 человек были госпитализированы.2 марта в Новом Орлеане (США) автомобиль наехал на пешеходов и велосипедистов. В результате инцидента два человека погибли, еще шесть пострадали. Водитель был задержан. 18 февраля в индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию, которая шла по обочине вдоль шоссе. Погибли 13 человек, еще 15 получили ранения.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik
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в мире, происшествия, справки, сша, висконсин, авто
13:19 22.11.2021
 

Случаи наезда автомобилей на людей в общественных местах в 2019-2021 годах

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORKСотрудник полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
Сотрудник полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
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2021

21 ноября в городе Уокешо (штат Висконсин, США) автомобиль въехал в толпу на рождественском параде. По данным местной полиции, погибли пять человек, свыше 40 пострадали. Подозреваемый задержан.
29 июля в Париже (Франция) автомобилист потерял управление и врезался в террасу бара на улице Софруа. В результате инцидента погиб один человек, еще шесть человек получили ранения. Первоначально предполагалось, что водитель машины скрылся с места ДТП. Позднее выяснилось, что сбежал пассажир, который находился в автомобиле. Водитель транспортного средства был госпитализирован. Его задержали.
11 июля в городе Санкт-Флориан (Австрия) автомобиль, за рулем которого находился 87-летний пенсионер, врезался в толпу людей. В результате пострадали 13 человек.
14 июня в американском штате Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках. Местный телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа сообщил о 29 пострадавших. Отмечалось, что восемь человек были госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы. Согласно заявлению шерифа округа, одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение.
8 июня стало известно, что в городе Лондон канадской провинции Онтарио водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман, четыре человека погибли, один получил ранения. Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал автомобильный наезд на семью мусульман "террористическим актом на почве ненависти".
22 мая в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин мужчина на легковом автомобиле въехал в толпу на пешеходном переходе. Мужчина скрылся, однако позднее был задержан. В результате наезда погибли четыре человека, еще трое получили травмы.
16 марта в немецком Лейпциге 50-летний водитель наехал на группу людей. По данным таблоида Bild, автомобиль наехал на группу людей, которые стояли рядом с остановкой трамвая. В результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали.
15 марта в американском городе Сан-Диего автомобиль наехал на пешеходов. Отмечалось, что автомобиль выехал на пешеходную зону под мостом, где находились несколько палаток. Предположительно, там проживали бездомные. В результате три человека погибли, еще несколько пострадали.

2020

1 декабря в немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов. Водителя задержали, им оказался 51-летний гражданин Германии. Он был пьян и, по словам бургомистра, наехал на людей в приступе агрессии или ярости. В результате погибли пять человек, в том числе ребенок. По данным СМИ, около 30 человек пострадали.
29 октября в немецком городе Кемпен в Северном Рейне – Вестфалии автомобиль въехал в пешеходную зону. Один человек погиб, еще трое пострадали.
20 ноября на участке деревенской дороги в китайской провинции Хэнань грузовик въехал в толпу, прибывшую на похоронную церемонию. Погибли девять человек, четверо получили ранения.
1 августа в небольшой коммуне Вензель на востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали 13 человек.
4 июля во время акции протеста в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), водитель въехал в толпу демонстрантов на частично перекрытой проезжей части. Один человек скончался в больнице, еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии.
24 февраля в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен (Германия) автомобиль въехал в толпу на карнавальном шествии. За рулем находился 29-летний гражданин Германии, он был задержан. Ранения получили 61 человек, в том числе 20 детей.

2019

7 декабря на улице Горького в Нижнем Новгороде водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама школьницы. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять подростков и трех взрослых с травмами доставили в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась.
23 октября в городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге Чили автомобиль наехал на группу демонстрантов. По данным 24 Horas, демонстранты проводили мирный "кастрюльный" марш протеста. Погибли два человека, 17 человек пострадали. Среди погибших – четырехлетний ребенок. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля. Позднее стало известно, что в момент происшествия он был пьян.
19 июля в британском городе Стивенидж недалеко от Лондона два автомобиля столкнулись и въехали в толпу стоявших рядом людей. ЧП произошло на встрече автолюбителей. Ранения получили 14 человек.
19 мая на Кубе автомобиль наехал на пешеходов на набережной Малекон. В результате ДТП погибли три человека, более 20 пострадали. Отмечалось, что среди пострадавших – два иностранца.
16 мая в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая водитель автомобиля на одном из перекрестков потерял контроль над управлением и въехал в прохожих. В результате три человека погибли, еще несколько получили травмы. Полиция задержала водителя автомобиля, им оказался 23-летний молодой человек. Сообщалось, что мужчина потерял контроль над управлением из-за неожиданного приступа болезни.
8 мая в японском городе Оцу автомобиль врезался в колонну воспитанников детского сада в возрасте двух-трех лет. Инцидент произошел, когда дети находились на прогулке. По предварительным данным, сначала автомобиль столкнулся с другими машинами, а затем наехал на колонну. В результате происшествия госпитализировали 15 человек: 13 детей и двух воспитателей. Два ребенка погибли.
27 марта грузовик наехал на толпу в западной части Гватемалы. Инцидент произошел в муниципалитете Науала. По данным СМИ, грузовик наехал на собравшихся на месте другого ДТП. В результате аварии погибли более 30 человек, включая детей. Более 20 человек были госпитализированы.
2 марта в Новом Орлеане (США) автомобиль наехал на пешеходов и велосипедистов. В результате инцидента два человека погибли, еще шесть пострадали. Водитель был задержан.
18 февраля в индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию, которая шла по обочине вдоль шоссе. Погибли 13 человек, еще 15 получили ранения.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и Радио Sputnik
 
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