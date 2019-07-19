В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два автомобиля столкнулись на встрече автолюбителей в британском городе Стивенидж недалеко от Лондона, 14 человек получили ранения, сообщает телеканал ITV со ссылкой на полицию.
"Несколько людей находились в районе происшествия, 14 человек в настоящий момент получают медицинскую помощь из-за травм, в том числе серьезных", - заявил официальный представитель местной полиции.
По данным телеканала, мероприятие было организовано клубом автолюбителей Cruise-Herts с благотворительными целями. Как отметил представитель клуба Рикс Сиду, подобные встречи проводятся на протяжении 10 лет.
Полиция проводит расследование аварии. Как отмечает ITV, на видео, опубликованном в Twitter, видно, что один водитель пытался обогнать другого, в результате чего автомобили столкнулись и въехали в толпу стоявших рядом людей.