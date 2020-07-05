https://ria.ru/20200705/1573905828.html
В Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих, погибла женщина
Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T08:11
2020-07-05T08:11
сиэтл
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сиэтл, в мире
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости.
Женщина скончалась в больнице из-за полученных травм после того, как ее сбил автомобиль во время акции протеста в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, еще один человек серьезно пострадал, сообщает местная газета Seattle Times
со ссылкой на медиков.
Двадцатичетырехлетняя жительница Сиэтла Саммер Тейлор скончалась в медицинском центре Harborview. Еще одна участница демонстраций, 32-летняя Диаз Лав из Портленда, штат Орегон, находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии.
Как сообщает газета, водитель въехал в толпу демонстрантов на частично перекрытой проезжей части. Он был задержан.
Отмечается, что в субботу в Сиэтле прошла акция протеста против расизма и в поддержку прав женщин.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.