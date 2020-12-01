https://ria.ru/20201201/naezd-1587185050.html
В Германии автомобиль наехал на пешеходов
В Германии автомобиль наехал на пешеходов
В немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:20
2020-12-01T16:20
2020-12-01T21:40
трир
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587201689_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_f9943fbd6007da7a9f4d762dac94164c.jpg
БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. В немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов.Два человека погибли, еще несколько пострадали. Бургомистр заявил о как минимум 15 раненых. В свою очередь, телеканал N24 сообщил о гибели четырех человек.Сообщается, что черный Range Rover ехал по пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час. Водителя задержали. Телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции сообщает, что это гражданин Германии, ему 51 год. Мотивы задержанного пока не известны. По словам бургомистра, он наехал на людей в состоянии амока — приступа агрессии или ярости.Полиция просит граждан избегать центра города и пешеходной зоны, однако исходит из того, что угрозы населению нет. Кроме того, полицейские призывают очевидцев не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия.В посольстве России в Берлине сообщили, что российских граждан среди пострадавших нет.
трир
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/01/1587201689_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_c1da96f86118ee5095c29fcca2ccbff0.jpg
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
2020-12-01T16:20
true
PT1M03S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трир, германия, в мире
БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости.
В немецком городе Трир
автомобиль наехал на пешеходов.
Два человека погибли, еще несколько пострадали. Бургомистр заявил о как минимум 15 раненых.
В свою очередь, телеканал N24 сообщил о гибели четырех человек.
Сообщается, что черный Range Rover ехал по пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час.
Водителя задержали. Телеканал N24
со ссылкой на представителя полиции сообщает, что это гражданин Германии, ему 51 год. Мотивы задержанного пока не известны. По словам бургомистра, он наехал на людей в состоянии амока — приступа агрессии или ярости.
Полиция просит граждан избегать центра города и пешеходной зоны, однако исходит из того, что угрозы населению нет. Кроме того, полицейские призывают очевидцев не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия.
В посольстве России в Берлине сообщили, что российских граждан среди пострадавших нет.