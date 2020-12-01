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В Германии автомобиль наехал на пешеходов
В Германии автомобиль наехал на пешеходов
В немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов. РИА Новости, 01.12.2020
2020-12-01T16:20
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трир
германия
в мире
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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. В немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов.Два человека погибли, еще несколько пострадали. Бургомистр заявил о как минимум 15 раненых. В свою очередь, телеканал N24 сообщил о гибели четырех человек.Сообщается, что черный Range Rover ехал по пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час. Водителя задержали. Телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции сообщает, что это гражданин Германии, ему 51 год. Мотивы задержанного пока не известны. По словам бургомистра, он наехал на людей в состоянии амока — приступа агрессии или ярости.Полиция просит граждан избегать центра города и пешеходной зоны, однако исходит из того, что угрозы населению нет. Кроме того, полицейские призывают очевидцев не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия.В посольстве России в Берлине сообщили, что российских граждан среди пострадавших нет.
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РИА Новости
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96
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Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
Кадры задержания водителя в Германии, въехавшего в толпу
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трир, германия, в мире

В Германии автомобиль наехал на пешеходов

16:20 01.12.2020 (обновлено: 21:40 01.12.2020)
 
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БЕРЛИН, 1 дек — РИА Новости. В немецком городе Трир автомобиль наехал на пешеходов.
Два человека погибли, еще несколько пострадали. Бургомистр заявил о как минимум 15 раненых.
В свою очередь, телеканал N24 сообщил о гибели четырех человек.
Сообщается, что черный Range Rover ехал по пешеходной зоне со скоростью 70 километров в час.
Водителя задержали. Телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции сообщает, что это гражданин Германии, ему 51 год. Мотивы задержанного пока не известны. По словам бургомистра, он наехал на людей в состоянии амока — приступа агрессии или ярости.
Полиция просит граждан избегать центра города и пешеходной зоны, однако исходит из того, что угрозы населению нет. Кроме того, полицейские призывают очевидцев не публиковать в соцсетях фото и видео с места происшествия.
В посольстве России в Берлине сообщили, что российских граждан среди пострадавших нет.
 
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