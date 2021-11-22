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Полиция уточнила число погибших при наезде автомобиля на парад в США
Полиция уточнила число погибших при наезде автомобиля на парад в США - РИА Новости, 22.11.2021
Полиция уточнила число погибших при наезде автомобиля на парад в США
Пять человек погибли, более 40 пострадали после наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в городе Уокешо (Висконсин), говорится в заявлении,... РИА Новости, 22.11.2021
2021-11-22T09:09
2021-11-22T09:09
2021-11-22T10:41
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ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли, более 40 пострадали после наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в городе Уокешо (Висконсин), говорится в заявлении, опубликованной на странице местной полиции в фейсбуке.Ранее число жертв не называлось."На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали… Многие самостоятельно добрались до местных больниц", — сказано в публикации.В посте уточняется, что цифры еще могут поменяться "по мере получения информации", подозреваемый задержан.Участок улицы, где произошло ЧП, пока закрыт, магазины и офисы там тоже пока не работают.
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в мире, сша, висконсин
09:09 22.11.2021 (обновлено: 10:41 22.11.2021)
Полиция уточнила число погибших при наезде автомобиля на парад в США
При наезде автомобиля на толпу на рождественском параде в США погибли пять человек
ВАШИНГТОН, 22 ноя — РИА Новости.
Пять человек погибли, более 40 пострадали после наезда автомобиля на толпу на рождественском параде в городе Уокешо (Висконсин)
, говорится в заявлении, опубликованной на странице местной полиции в фейсбуке
.
Ранее число жертв не называлось.
"На данный момент мы можем подтвердить, что пять человек погибли и более 40 пострадали… Многие самостоятельно добрались до местных больниц", — сказано в публикации.
В посте уточняется, что цифры еще могут поменяться "по мере получения информации", подозреваемый задержан.
Участок улицы, где произошло ЧП, пока закрыт, магазины и офисы там тоже пока не работают.