https://ria.ru/20211122/naezd-1760137201.html

"Мы услышали удар и оглушительные крики": в США автомобиль влетел в толпу

"Мы услышали удар и оглушительные крики": в США автомобиль влетел в толпу - РИА Новости, 22.11.2021

"Мы услышали удар и оглушительные крики": в США автомобиль влетел в толпу

На рождественском параде в Висконсине автомобиль протаранил толпу, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 22.11.2021

2021-11-22T12:53

2021-11-22T12:53

2021-11-22T15:29

фото

висконсин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760113413_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_6770bdf77b6caf9ee2bcceddb91ee461.jpg

На рождественском параде в Висконсине автомобиль протаранил толпу, есть погибшие и пострадавшие. Кадры с места трагедии — в фотоленте Ria.ru.

висконсин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, висконсин