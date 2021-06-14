https://ria.ru/20210614/dtp-1736914844.html
В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках - РИА Новости, 14.06.2021
В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в американском штате Техасе (округ Эль-Пасо), 29 человек пострадали, сообщает местный телеканал KVIA ABC-7 News со... РИА Новости, 14.06.2021
2021-06-14T07:56
2021-06-14T07:56
2021-06-14T07:56
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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в американском штате Техасе (округ Эль-Пасо), 29 человек пострадали, сообщает местный телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.По данным телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. Отмечается, что восемь человек были госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы."Предварительное расследование показало, что одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Три других автомобиля также были повреждены в результате первой аварии", - говорится в заявлении шерифа округа.
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сша, техас, в мире
В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках
В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках, 29 человек пострадали