https://ria.ru/20210614/dtp-1736914844.html

В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках

В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках - РИА Новости, 14.06.2021

В Техасе автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках

Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в американском штате Техасе (округ Эль-Пасо), 29 человек пострадали, сообщает местный телеканал KVIA ABC-7 News со... РИА Новости, 14.06.2021

2021-06-14T07:56

2021-06-14T07:56

2021-06-14T07:56

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ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках в американском штате Техасе (округ Эль-Пасо), 29 человек пострадали, сообщает местный телеканал KVIA ABC-7 News со ссылкой на офис шерифа.По данным телеканала, инцидент произошел в населенном пункте Фабенсе. Отмечается, что восемь человек были госпитализированы. Трое из них получили тяжелые травмы."Предварительное расследование показало, что одна из машин по неизвестным причинам выехала за пределы грязевого трека и пробила ограждение. Три других автомобиля также были повреждены в результате первой аварии", - говорится в заявлении шерифа округа.

https://ria.ru/20210609/ostanovka-1736305149.html

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сша, техас, в мире