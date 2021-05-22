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В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли
В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли - РИА Новости, 22.05.2021
В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли
Мужчина на легковом автомобиле в субботу въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате погибли РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:08
2021-05-22T10:08
2021-05-22T10:08
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ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Мужчина на легковом автомобиле в субботу въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате погибли четыре человека, еще трое получили травмы, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел в субботу в 11.47 по местному времени (6.47 мск) на пересечении двух улиц в районе Чжуншань, когда 31-летний мужчина по фамилии Лю на черном легковом автомобиле по пока неустановленной причине въехал в толпу людей на пешеходном переходе. После чего мужчина скрылся.Полиция сообщила, что скрывшийся с места инцидента мужчина уже задержан, ведется следствие.
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