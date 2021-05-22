Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210522/avtomobil-1733428029.html
В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли
В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли - РИА Новости, 22.05.2021
В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли
Мужчина на легковом автомобиле в субботу въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате погибли РИА Новости, 22.05.2021
2021-05-22T10:08
2021-05-22T10:08
ляонин
китай
далянь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Мужчина на легковом автомобиле в субботу въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате погибли четыре человека, еще трое получили травмы, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел в субботу в 11.47 по местному времени (6.47 мск) на пересечении двух улиц в районе Чжуншань, когда 31-летний мужчина по фамилии Лю на черном легковом автомобиле по пока неустановленной причине въехал в толпу людей на пешеходном переходе. После чего мужчина скрылся.Полиция сообщила, что скрывшийся с места инцидента мужчина уже задержан, ведется следствие.
https://ria.ru/20210510/vertolet-1731652741.html
ляонин
китай
далянь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ляонин, китай, далянь, в мире

В Китае автомобиль въехал в толпу, четыре человека погибли

10:08 22.05.2021
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 22 мая – РИА Новости. Мужчина на легковом автомобиле в субботу въехал в толпу на пешеходном переходе в городе Далянь китайской северо-восточной провинции Ляонин, в результате погибли четыре человека, еще трое получили травмы, говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошел в субботу в 11.47 по местному времени (6.47 мск) на пересечении двух улиц в районе Чжуншань, когда 31-летний мужчина по фамилии Лю на черном легковом автомобиле по пока неустановленной причине въехал в толпу людей на пешеходном переходе. После чего мужчина скрылся.
Полиция сообщила, что скрывшийся с места инцидента мужчина уже задержан, ведется следствие.
Пожарный вертолет - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 13:49
При крушении вертолета в Китае погибли два человека
 
ЛяонинКитайДаляньВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении
02:25Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных
02:25Александр Рыбак прокомментировал выступление Манижи на Евровидении
02:17Психиатр предупредил о главном признаке гипноза по телефону
02:13Диетолог объяснила резкую тягу к сладкому или соленому
02:10Манижа прокомментировала свое выступление в финале Евровидения
01:50Манижа заняла девятое место на Евровидении-2021
01:48Евровидение-2021 выиграла итальянская группа Maneskin
01:39Названы причины появления аллергии у детей
01:35Virgin Galactic заявила о третьем успешном полете корабля VSS Unity
01:30Россия отдала Молдавии 12 баллов на Евровидении
01:21Эксперт назвал признаки банка, который вот-вот лопнет
01:03На ультрамарафоне в Китае 16 человек погибли из-за плохой погоды
00:40Лидеры стран ЕС планируют обсудить новые антироссийские санкции
00:05Движение на МКАД, где столкнулись три автомобиля, восстановлено
00:04Все участники Евровидения завершили выступления
23:42Болгарский торговец оружием рассказал, что хранили на складе во Врбетице
23:30В Ингушетии в ДТП погибли два человека
23:09В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг в поддержку мира
22:50На Украине предрекли провал "Крымской платформы"
Лента новостейМолния