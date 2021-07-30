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В Париже задержали водителя, въехавшего на террасу бара
В Париже задержали водителя, въехавшего на террасу бара - РИА Новости, 30.07.2021
В Париже задержали водителя, въехавшего на террасу бара
Водитель автомобиля, совершивший в четверг вечером наезд на террасу бара в Париже, задержан и находится в больнице, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 30.07.2021
2021-07-30T14:30
2021-07-30T15:09
в мире
париж
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля, совершивший в четверг вечером наезд на террасу бара в Париже, задержан и находится в больнице, сообщает газета Parisien.В четверг около 23.00 (00.00 мск) автомобилист потерял управление и врезался в террасу бара на улице Софруа в 17 округе Парижа. В результате инцидента погиб один человек и шесть получили ранения, подтвердил ранее РИА Новости источник в полиции Парижа.Первоначально предполагалось, что водитель машины скрылся с места ДТП. Позднее выяснилось, что сбежал пассажир, который находился в автомобиле. Водитель транспортного средства находится в больнице, отмечает газета. По данным СМИ, предполагаемый виновник ДТП известен полиции.Ранее прокуратура Парижа открыла расследование по статье "непредумышленное убийство".
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в мире, париж
14:30 30.07.2021 (обновлено: 15:09 30.07.2021)
 
В Париже задержали водителя, въехавшего на террасу бара

В Париже задержали и доставили в больницу водителя, въехавшего на террасу бара

© AP Photo / Michel EulerСотрудники спецподразделения французской полиции
Сотрудники спецподразделения французской полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
© AP Photo / Michel Euler
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ПАРИЖ, 30 июл – РИА Новости. Водитель автомобиля, совершивший в четверг вечером наезд на террасу бара в Париже, задержан и находится в больнице, сообщает газета Parisien.
В четверг около 23.00 (00.00 мск) автомобилист потерял управление и врезался в террасу бара на улице Софруа в 17 округе Парижа. В результате инцидента погиб один человек и шесть получили ранения, подтвердил ранее РИА Новости источник в полиции Парижа.
Первоначально предполагалось, что водитель машины скрылся с места ДТП. Позднее выяснилось, что сбежал пассажир, который находился в автомобиле. Водитель транспортного средства находится в больнице, отмечает газета. По данным СМИ, предполагаемый виновник ДТП известен полиции.
Ранее прокуратура Парижа открыла расследование по статье "непредумышленное убийство".
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