Во Франции автомобиль въехал в толпу

"Врачи обследовали 16 человек, 12 из них получили легкие ранения, трое находились в состоянии шока, одна девушка получила тяжелое ранение ног, но ее жизни ничего не угрожает. Всех этих людей доставили в больничный центр", — говорится в сообщении префектуры.