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Во Франции автомобиль въехал в толпу
На востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 13 человек, сообщает префектура департамента Сона и Луара. РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T12:10
франция
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
франция, в мире

Во Франции автомобиль въехал в толпу

11:20 01.08.2020 (обновлено: 12:10 01.08.2020)
9465
© РИА Новости / Ирина КалашниковМашина скорой помощи во Франции
Машина скорой помощи во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашников
Машина скорой помощи во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. На востоке Франции автомобиль въехал в толпу людей, пострадали 13 человек, сообщает префектура департамента Сона и Луара.
Инцидент произошел в районе полуночи в небольшой коммуне Вензель. Автомобиль наехал на людей, стоявших у одного из баров. Как выяснилось, водитель был пьян, его задержали. На месте происшествия работали пожарные, спасатели и жандармы.

"Врачи обследовали 16 человек, 12 из них получили легкие ранения, трое находились в состоянии шока, одна девушка получила тяжелое ранение ног, но ее жизни ничего не угрожает. Всех этих людей доставили в больничный центр", — говорится в сообщении префектуры.

По данным местного издания Journal de Saone-et-Loire, в баре My Beers вечером проходила вечеринка. Один из посетителей покинул здание, после чего сел в машину и дал задний ход, врезавшись в людей. После этого он попытался скрыться. Другое издание, Creusot Infos, добавляет, что в тот момент, когда машина въехала в толпу, у бара находилось 200-300 человек.
Автомобиль съехал с дороги и выехал на тротуар рядом с Харденбергплатц в районе Шарлоттенбург в Берлине
26 июля, 10:31
В Берлине автомобиль въехал в толпу
8159401829
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ФранцияВ мире
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