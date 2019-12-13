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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде
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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде

16:10 13.12.2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской областиДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Нижегородской области
ДТП с пешеходами в Нижнем Новгороде на улице Горького. 7 декабря 2019
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 дек - РИА Новости. Четырех из девяти подростков в Нижнем Новгороде, пострадавших из-за выехавшей на тротуар машины, выпишут из больницы на следующей неделе, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
ДТП произошло в минувшую субботу в 17.30 мск на улице Горького. Водитель автомобиля Toyota создал помехи для движения других машин, столкнулся с автомобилем Audi, после чего тот выехал на тротуар и наехал на группу пешеходов. Пострадали 11 девятиклассников, которые шли в театр, двое сопровождавших их учителей и мама школьницы. Двое детей были осмотрены на месте и отпущены. Девять подростков и трех взрослых с травмами доставили в больницу, в больнице одна из женщин – мама девятиклассницы - скончалась.
"В состоянии пострадавших в ДТП на улице Горького на сегодняшний день отмечается положительная динамика. Четверо детей готовятся к выписке на следующей неделе", - рассказали агентству в областном минздраве.
По данным правоохранителей, 43-летний водитель Toyota отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека лицом в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечает ГИБДД региона, водителя Toyota ранее лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения, но срок лишения уже истек.
Девятого декабря предполагаемый виновник ДТП Виктор Пильганов был помещен под стражу на 2 месяца – до 6 февраля. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, арестованный является сыном вышедшего в отставку генерал-майора юстиции Александра Пильганова. Пильганов-старший занимал должность начальника главного следственного управления МВД по Нижегородской области с мая 2011 года по декабрь 2014 года.
Кадры с места ДТП в Нижнем Новгороде
7 декабря, 21:05
Опубликовано видео с места массового ДТП в Нижнем Новгороде
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