Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде

"В состоянии пострадавших в ДТП на улице Горького на сегодняшний день отмечается положительная динамика. Четверо детей готовятся к выписке на следующей неделе", - рассказали агентству в областном минздраве.

По данным правоохранителей, 43-летний водитель Toyota отказался от медицинского освидетельствования. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека лицом в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечает ГИБДД региона, водителя Toyota ранее лишали прав за управление машиной в состоянии опьянения, но срок лишения уже истек.